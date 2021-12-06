Таку думку в ефірі 24 каналу висловив експерт-дослідник Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. За його словами, наявна інформація наразі не вказує на повномасштабне вторгнення.
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"Росіяни готуються до атаки й малих точкових ударів. Можливо, на Одесу, прорив на Харків. Мабуть, посилення східних проблем із Донецької та Луганськими областями", – відзначив він.
Краєв: Агресія, яку не бачили з 2014 року
Краєв вважає, що правдою справді є те, що росіяни сконцентрували 175 тисяч військ на кордоні, а також те, що російський Генштаб має детальні плани й стратегії на атаку України.
У мене є дуже великі сумніви про т е, що плани (Росії про повномасштабне вторгнення – 24 канал) справдяться й угрупування 175 тисяч людей спроможні виконати таку операцію. Росіянам потрібні мільйони військовослужбовців. Зараз таку силу вони висловити не можуть.
Які умови масштабного вторгнення Росії
На думку Краєва, можна говорити про реальну фронтальну повноцінну війну за таких умов:
- "підіймання" Південно-Західного військового округу;
- створення відповідної інфраструктури;
- прикріплення з Центру Росії.
Краєв припустив сценарій нового вторгнення Росії: дивіться відео
Проте, за спостереженнями експерта-дослідника, плани, які розробляють, схожі лиш на удари проривних груп або підтримку терористичних організацій на Донеччині та Луганщині. "Україні треба готуватись до значної агресії, яку не бачили з 2014 року, але це буде не фронтальна війна від Житомира до Одеси", – підсумував він.
Напад Росії: останні заяви посадовців
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