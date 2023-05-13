"Путин – собака дикая": видео с малышом всколыхнуло соцсети

Даже украинские малыши знают, кто такой Путин и как его следует называть. Так, маленький мальчик на камеру рассказал матери, кем является российский диктатор на самом деле.

Вероятно, родители при малыше говорят, кто такой Путин такими словами, чтобы ребенок мог повторить и при этом не употреблял нецензурные слова. По состоянию на вечер 13 мая видео с мальчиком уже просмотрели более 300 тысяч пользователей, пишет 24 Канал.

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Что мальчик сказал о Путине

На видео, которое опубликовала в тиктоке мама мальчика Юлия Пандина, ребенок говорит: "Собака дикая" Мать расспрашивает, кого он так называет, тогда мальчик объяснил ей.

Путин – собака дикая! Ну собака дикая,

– сказал мальчик.

Далее он очень эмоционально объясняет: "Летают ракеты". Мама, поняв, что говорит мальчик, призывает сына сказать им "но-но". Тогда малыш машет указательным пальчиком и говорит: "Но-но".

Двухлетний Тимур метко сказал, кто такой Путин: смотрите видео

И не поспоришь. Устами ребенка говорится истина,

– подписала видео мать мальчика.

Она регулярно публикует видео с малышом. Согласно им, в конце февраля 2022 года мальчику исполнилось два года, зовут его Тимур.

Как малыш радовался приходу ВСУ

После деоккупации Херсона ликовали как взрослые, так и дети. Ведь последние также живут во время воздушных тревог, слышат сирены, рассказы о враге и Вооруженных силах Украины.

Так, после деоккупации Херсона маленький мальчик подбежал к украинскому военному 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады и спросил его: "Дядя, а вы всех козлов выгнали?".

Малыш из Херсона спрашивает у военного ВСУ об освобождении города: смотрите видео

Кроме этого, сеть поразило видео, как украинский военный Олег Берестовый с позывным "Фродо" показал, как поет колыбельную песенку новорожденному сыну. Малыш мило заснул сразу на гитаре отца-военнослужащего.

Эти дни мутные, но, в сущности, взлетают в небо дроны мощные. Не могут спокойно жить земляне, потому что на Украину лезут россияне. Спи, котик милый – работают Вооруженные Силы. Небо наполняется дронами, в Россию летят хлопками. Спи, котик милый – работают Вооруженные Силы,

– спел Олег "Фродо" Берестовый своему малышу.

Украинцев также растрогало это видео. Посмотреть его можно по ссылке.