Мама разлюбила скорость: Дубинский распродал почти весь свой элитный автопарк
Источник:фейсбук Центра Противодействия Коррупции
Александр Дубинский лишился почти всех автомобилей, которые были в его элитном гараже. Нардеп отметил, что получил более миллиона гривен за отчуждение движимого имущества.
Соответствующую информацию обнародовали аналитики нашего проекта Pep.org.ua. Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.
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Дубинский лишился почти всех авто из своего элитного гаража
Об изменениях в имущественном состоянии Дубинский сообщил в начале июля. Говорится о получении более миллиона от Алексея Володеева за отчуждение движимого имущества.
За день до того, 6 июля 2021 года, нардеп на своей странице в инстаграм опубликовал фото на фоне Mercedes-Benz G 55 (в народе "кубик" – 24 канал) и подписал его: "Прощайте, старые кубики. Ждём новые".
В Центре противодействия коррупции заверили, что "убедиться в продаже именно этого автомобиля или какого-то другого из коллекции депутата не удалось".
Однако известно, что сейчас автопарк подсанкционного нардепа состоит из Toyota Land Cruiser и недавно приобретенного "Запорожца".
Там заверили, что нет "кубика", согласно реестру транспортных средств – у Володеева и мамы нардепа, которая так "любит скорость".
В общественной организации предположили, что миллион Дубинский задекларировал таки от продажи "кубика".
При этом остается неизвестной судьба еще 5 авто, ведь сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии было только одно,
– заявили в Центре противодействия коррупции.
В частности говорилось о двух Mercedes, BMW Alpina, Cadillac Escalade и Porsche Carrera.Обратите внимание! В начале января 2021 года Минфин США ввел санкции против Дубинского. Его обвинили во вмешательстве в американские выборы президента. В феврале его исключили из фракции "Слуги народа".
Что известно об автопарке Александра Дубинского
- В ноябре 2019 года, согласно расследованию "Наших Денег" на Bihus.Info, Александр Дубинский и его жена и его мать владеют 24-ю квартирами общей площадью 2 тысячи квадратных метров, земельными участками площадью 70 соток и 17 автомобилями.
- Общая стоимость имущества составляет 2,5 миллиона долларов.
- В январе 2021 года одиозный нардеп Александр Дубинский якобы решил избавиться своего дорогого автопарка. В соцсетях распространили информацию с сайтов, где, вероятно, были выставлены на продажу машины парламентария.