Мама разлюбила скорость: Дубинский распродал почти весь свой элитный автопарк

Александр Дубинский лишился почти всех автомобилей, которые были в его элитном гараже. Нардеп отметил, что получил более миллиона гривен за отчуждение движимого имущества.

Соответствующую информацию обнародовали аналитики нашего проекта Pep.org.ua. Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

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Дубинский лишился почти всех авто из своего элитного гаража

Об изменениях в имущественном состоянии Дубинский сообщил в начале июля. Говорится о получении более миллиона от Алексея Володеева за отчуждение движимого имущества.

За день до того, 6 июля 2021 года, нардеп на своей странице в инстаграм опубликовал фото на фоне Mercedes-Benz G 55 (в народе "кубик" – 24 канал) и подписал его: "Прощайте, старые кубики. Ждём новые".

В Центре противодействия коррупции заверили, что "убедиться в продаже именно этого автомобиля или какого-то другого из коллекции депутата не удалось".

Однако известно, что сейчас автопарк подсанкционного нардепа состоит из Toyota Land Cruiser и недавно приобретенного "Запорожца".

Там заверили, что нет "кубика", согласно реестру транспортных средств – у Володеева и мамы нардепа, которая так "любит скорость".

В общественной организации предположили, что миллион Дубинский задекларировал таки от продажи "кубика".

При этом остается неизвестной судьба еще 5 авто, ведь сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии было только одно,

– заявили в Центре противодействия коррупции.

В частности говорилось о двух Mercedes, BMW Alpina, Cadillac Escalade и Porsche Carrera.

Что известно об автопарке Александра Дубинского

В ноябре 2019 года, согласно расследованию "Наших Денег" на Bihus.Info, Александр Дубинский и его жена и его мать владеют 24-ю квартирами общей площадью 2 тысячи квадратных метров, земельными участками площадью 70 соток и 17 автомобилями.

Общая стоимость имущества составляет 2,5 миллиона долларов.

В январе 2021 года одиозный нардеп Александр Дубинский якобы решил избавиться своего дорогого автопарка. В соцсетях распространили информацию с сайтов, где, вероятно, были выставлены на продажу машины парламентария.