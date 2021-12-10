Мамай назвал попадание в "Миротворец" из-за заявлений о войне "спланированной провокацией"

10 декабря 2021 , 17:20
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Источник:

фейсбук Александра Мамая

Мэр Полтавы Александр Мамай прокомментировал свое попадание в базу "Миротворца". Политик назвал это провокацией и попыткой дестабилизировать ситуацию в городе.

Мэр Полтавы назвал информацию о его внесении в "Миротворец" неправдивой. По словам Александра Мамая, ее распространение якобы угрожает национальной безопасности.

Обратите внимание Мэр Полтавы попал в базу "Миротворца" из-за скандального высказывания о войне на Донбассе

Мамай убеждает в своей любви к Украине

Мэр Полтавы заявил, что обвинения относительно его скандальных высказываний являются достаточно серьезными. Однако Мамай все их отвергает.

Мне было предъявлено обвинение, что я якобы пособник террористов. Участвовал в актах гуманитарной агрессии против Украины. Это довольно серьезные обвинения в мой скромный адрес. Сразу заявляю, что все это полная бессмыслица и хорошо спланированная провокация против меня,
– заявил Мамай.

Городской глава Полтавы убежден, что этой информацией хотят дестабилизировать ситуацию в городе, однако он убеждает, что любит Украину. В то же время информацию о внесении в "Миротворец" назвал фейком.


Мамай в "Миротворце" / Скриншот

Что известно о внесении Мамая в "Миротворец"

  • 6 декабря 2021 года мэра Полтавы Александра Мамая внесли в базу "Миротворца" из-за его скандальных высказываний о войне на Донбассе.
  • Накануне Мамай заявлял что на Востоке Украины "брат идет на брата", а на нашей территории воюют Россия и США.
  • Однако при этом он ни разу не сказал о нападении России на Украину.

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Текст публикации Мамая

5 декабря на сайте так называемого "Миротворца" появилась моя фамилия. Мне было предъявлено обвинение, что я якобы пособник террористов. Участвовал в актах гуманитарной агрессии против Украины. Это довольно серьезные обвинения в мой скромный адрес. Сразу заявляю, что все это полная бессмыслица и хорошо спланированная провокация против меня. Видимо, у моих политических оппонентов нет законной силы мне противостоять, поэтому они отчаянно прибегают ко лжи и всякого рода обливанию грязью. Им очень хочется накалить политическую обстановку в Полтаве, чтобы дестабилизировать и без того сложную ситуацию. Это они пытаются всячески выбить меня из строя, чтобы совершать бесправие и сеять хаос в городе. Но официально заявляю – вам это не удастся. Я не дам вам плевать в души украинцев, пока буду жить – не позволю издеваться над Украиной, над моей родной Полтавщиной, не позволю порочить род украинский и обгаживать украинскую землю. Мне стыдно за тех, кто подхватил эту ложную информацию и понес ее через соцсети, пропагандистские сайты. Опомнитесь, на кого вы работаете и кому подыгрываете?! Каждая подобная ложная информация несет угрозу информационной безопасности государства. И за это когда-то тоже придется ответить перед своим народом и совестью. Еще раз подчеркиваю, я родился украинцем, живу и работаю в Украине, Украина в моем сердце и уме. Это моя земля, земля моих дедов и прадедов, земля моих родных, друзей, Украина – это мое государство, и я никому не дам возможности ее уничтожить.
Автор: Іван Магуряк