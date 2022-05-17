Маме солиста Kalush подарили сертификат на 631 кубометр газа
Источник:пресс-служба Ивано-Франковскгаз сбыт
Маме фронтмена группы Kalush Orchestra Стефании Псюк подарили сертификат на 631 кубометр газа – таким образом газовщики выразили благодарность за воспитание сына и своевременные расчеты за газ.
Объем газа символический
Руководство компании "Ивано-Франковскгаз Сбыт" неслучайно выбрало именно такой объем "бесплатного" газа – он символичный и равен сумме баллов, с которыми группа Kalush Orchestra победила на Евровидении.
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Ивано-Франковскгаз сбыт гордится, что нашим потребителем является Псюк Стефания, которая смогла воспитать прежде всего достойного Человека, патриота, которому не безразлично, что происходит в его стране, и которому болит за жизнь наших защитников,
– говорится в сообщении.
Газовики объяснили, что сертификат на использование 631 м3 газа – цифра эквивалентная полученным баллам группы. Сумму на этот объем газа зачислят на лицевой счет семьи.
Стефания среди всего является добросовестной клиенткой компании
Также в компании поблагодарили Стефанию Псюк за своевременный расчет и поддержку экономики страны в это непростое время.
Спасибо за сына, его талант, который поразил мир! Также искренне благодарим Стефанию Псюк за то, что в это непростое время ответственно относится к своевременным расчетам за потребленное голубое топливо и является примером не только в воспитании достойного украинца, но и в поддержке обороноспособности страны,
– отметил Юрий Пилипов, директор ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт".
Мама Стефания получила подарочный сертификат на газ / Фото
Маму фронтмена Kalush Стефанию теперь узнают во всем мире
- Победную песню на Евровидении-2022 фронтмен группы Kalush Orchestra посвятил маме Стефании. Сейчас Stefania поет весь мир.
- Мать солиста группы Kalush Orchestra Олега Псюка сначала не поняла, что песня именно для нее, но гордится сыном и благодарит его.
- Она также прокомментировала обращение сына с призывом спасти бойцов "Азовстали". Стефания уверена, что он молодец и сделал именно то, что должен был сделать.
- В Украине даже появится поезд, названный в честь мамы – это впервые в мире реализовали такую инициативу.
- Теперь поезд, курсирующий по маршруту №43 Киев – Ивано-Франковск, до конца этого года официально переименуют в "Стефания Экспресс".
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