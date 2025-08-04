Во время авиашоу в испанском городе Хихон истребитель F-18 Hornet совершил опасный маневр, резко снизившись над переполненным пляжем. Он пытался избежать столкновения с птицами.

Момент попал на видео, что уже распространяется по сети. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети.

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Что известно о рискованном маневре истребителя над испанским пляжем?

На записи видно, как самолет внезапно перевернулся и совершил маневр на критически малой высоте, пролетая над головами зрителей и отдыхающих. Причиной стала угроза столкновения с птицами, которые появились на траектории полета.

F/A-18 Hornet выполняет сложный маневр возле пляжа в Испании: смотрите видео

Как пишет The War Zone, удар даже одной птицы в таких условиях мог вызвать серьезную аварию. Эксперты отмечают: этот случай наглядно демонстрирует уникальную способность F/A-18 к маневрированию с большими углами атаки, в частности на низких скоростях. Без этой характеристики избежать падения на землю было бы крайне трудно.

Как вы видели, один из наших истребителей F-18 выполнил маневр уклонения, обнаружив стаю птиц на своем пути. Это действие является частью стандартного протокола для обеспечения безопасности как пилота, так и общественности,

– прокомментировали инцидент в ВВС Испании.

Его действия назвали профессиональными и оперативными, ведь удалось избежать риска без срыва авиашоу или пострадавших.