Избегал столкновения с птицами: в Испании истребитель F-18 выполнил сложный маневр над пляжем с людьми
- Истребитель F-18 избегал столкновения с птицами во время авиашоу в испанском Хихоне, выполнив маневр на малой высоте над пляжем.
- Инцидент продемонстрировал уникальные возможности F/A-18 к маневрированию, что позволило избежать аварии и безопасности для зрителей.
- ВВС Испании отметило, что маневр был частью стандартного протокола безопасности и был выполнен профессионально, без срыва авиашоу.
Во время авиашоу в испанском городе Хихон истребитель F-18 Hornet совершил опасный маневр, резко снизившись над переполненным пляжем. Он пытался избежать столкновения с птицами.
Момент попал на видео, что уже распространяется по сети. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети.
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Что известно о рискованном маневре истребителя над испанским пляжем?
На записи видно, как самолет внезапно перевернулся и совершил маневр на критически малой высоте, пролетая над головами зрителей и отдыхающих. Причиной стала угроза столкновения с птицами, которые появились на траектории полета.
F/A-18 Hornet выполняет сложный маневр возле пляжа в Испании: смотрите видео
Как пишет The War Zone, удар даже одной птицы в таких условиях мог вызвать серьезную аварию. Эксперты отмечают: этот случай наглядно демонстрирует уникальную способность F/A-18 к маневрированию с большими углами атаки, в частности на низких скоростях. Без этой характеристики избежать падения на землю было бы крайне трудно.
Как вы видели, один из наших истребителей F-18 выполнил маневр уклонения, обнаружив стаю птиц на своем пути. Это действие является частью стандартного протокола для обеспечения безопасности как пилота, так и общественности,
– прокомментировали инцидент в ВВС Испании.
Его действия назвали профессиональными и оперативными, ведь удалось избежать риска без срыва авиашоу или пострадавших.