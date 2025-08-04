Момент потрапив на відео, що вже шириться мережею. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі.

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Що відомо про ризикований маневр винищувача над іспанським пляжем?

На записі видно, як літак раптово перевернувся та здійснив маневр на критично малій висоті, пролітаючи над головами глядачів і відпочивальників. Причиною стала загроза зіткнення з птахами, які з’явилися на траєкторії польоту.

F/A-18 Hornet виконує складний маневр біля пляжу в Іспанії: дивіться відео

Як пише The War Zone, удар навіть одного птаха в таких умовах міг спричинити серйозну аварію. Експерти наголошують: цей випадок наочно демонструє унікальну здатність F/A-18 до маневрування з великими кутами атаки, зокрема на низьких швидкостях. Без цієї характеристики уникнути падіння на землю було б вкрай важко.

Як ви бачили, один з наших винищувачів F-18 виконав маневр ухилення, виявивши зграю птахів на своєму шляху. Ця дія є частиною стандартного протоколу для забезпечення безпеки як пілота, так і громадськості,

– прокоментували інцидент у ВПС Іспанії.

Його дії назвали професійними та оперативними, адже вдалося уникнути ризику без зриву авіашоу чи постраждалих.