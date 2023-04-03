В ОК "Юг" объяснили массовое маневрирование кораблей с бухты Севастополя

В разных телеграм-каналах начали распространять информацию о том, что из бухт временно оккупированного Севастополя начали массово выходить корабли. В ОК "Юг" прокомментировали это.

Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона отметила, что если оккупанты готовятся к "жесту доброй воли", то Киеву это только на пользу, передает 24 Канал.

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Маневрирование кораблей в Севастополе

По ее словам, по всей вероятности, это было маневрирование в рамках сугубо хозяйственной деятельности.

Нет дополнительной сенсации в этом. Это обычная работа: боевая или учебная, или хозяйственная. Поэтому мы внимательно за ними следим,

– заявила Гуменюк.

Гуменюк отметила, что если оккупанты и начали свое движение в порту, то это только тренировочная работа.

По данным Гуменюк, корабельная группировка в Черном море в настоящее время состоит из 9 кораблей. Все остальные – заведены в пункты базирования. На боевом дежурстве находятся два ракетоносителя: подводный и надводный.

Что касается ракетоносителей, то вчера они танцевали, так скажем, заходили в пункт базирования, выходили, примерялись и так далее. Поэтому это вполне нормально, это обычная повседневная деятельность и возможно некоторая паника в их головах уже начинает пускать свои корни.

– добавила Гуменюк.

Она отметила, что массированная ракетная атака не предвидится, ведь у России не хватает снарядов. В то же время возможны точечные удары.

Угроза ракетных обстрелов