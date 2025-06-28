Враг растягивает СОУ: могут ли россияне одинаково давить на всех участках фронта

Россияне прибегают к тактическим маневрам, чтобы растянуть Силы обороны Украины вдоль всей линии фронта. Осознавая ограниченность украинских резервов, враг пытается заставить ВСУ реагировать на наступления на нескольких направлениях одновременно.

Военный обозреватель Денис Попович в эфире 24 Канала рассказал, что враг может перефокусировать свои усилия. В течение определенного времени ему удавалось продвигаться в Сумской области – там он обстреливал населенные пункты.

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Давление растет на Юге и возле Покровска

Впоследствии его остановили, и теперь россияне перебрасывают силы на другие направления. Кроме Покровского направления, активность фиксируется также на Юге. То есть враг может сосредоточивать свои усилия и там.

Враг понимает, что у нас есть ограничения с резервами. Он заставляет нас реагировать на его действия, давя сразу на нескольких направлениях, чтобы мы распыляли свои силы. И там, где найдет слабину – сможет продвинуться,

– сказал Денис Попович.

Он добавил, что именно сейчас россияне пытаются продвигаться вдоль трассы на Запорожье. С фронта поступает довольно тревожная информация, впрочем враг не сможет действовать одновременно на всех направлениях.

"Просто из-за активности на Сумском направлении и в районе Покровска мы как бы немного подзабыли о Юге. Придется выбирать, или, точнее, враг уже выбрал – скоро увидим, где именно он будет давить больше всего. Это такой пульсирующий сценарий: остановили их на Сумском направлении – вспомнили о Юге. На Юге, очевидно, будут тактические продвижения – там уже все подготовлено, укреплено. Потом он остановится – снова напомнит о Купянском направлении", – сказал Денис Попович.

Что происходит на Донецком направлении: смотрите по карте

Он также отметил, что враг может давить одновременно на одно или три направления примерно одинаковой силой, а потом варьировать и смещать фокус, чтобы Силы обороны Украины постоянно реагировали. Враг ищет слабые места, и он прекрасно понимает, что человеческий ресурс ограничен.

Он добавил, что россияне никогда не отказывались от наступательных действий – в частности, на Покровском направлении в сторону Торецка. Это до сих пор остается одним из основных направлений ударов врага.

Александр Сырский подчеркивал, что сейчас Россия может наступать сразу на нескольких направлениях. Он называл Сумское направление, а также Донецкую область – в частности Покровский направление, Торецкое направление и Константиновку. Сейчас обострилась ситуация и на Южно-Донецком направлении, где враг продвигается в сторону административной границы Днепропетровской области.