Військовий оглядач Денис Попович в ефірі 24 Каналу розповів, що ворог може перефокусувати свої зусилля. Протягом певного часу йому вдавалося просуватися на Сумщині – там він обстрілював населені пункти.

Дивіться також Ворог намагається відновити контроль над Котлиним, – DeepState

Тиск зростає на Півдні та біля Покровська

Згодом його зупинили, і тепер росіяни перекидають сили на інші напрямки. Окрім Покровського напрямку, активність фіксується також на Півдні. Тобто ворог може зосереджувати свої зусилля і там.

Ворог розуміє, що в нас є обмеження з резервами. Він змушує нас реагувати на його дії, тиснучи одразу на кількох напрямках, щоб ми розпорошували свої сили. І там, де знайде слабину – зможе просунутись,

– сказав Денис Попович.

Він додав, що саме зараз росіяни намагаються просуватися вздовж траси на Запоріжжя. З фронту надходить доволі тривожна інформація, втім ворог не зможе діяти одночасно на всіх напрямках.

"Просто через активність на Сумщині та в районі Покровська ми ніби трохи підзабули про Південь. Доведеться обирати, або, точніше, ворог уже обрав – скоро побачимо, де саме він тиснутиме найбільше. Це такий пульсуючий сценарій: зупинили їх на Сумщині – згадали про Південь. На Півдні, очевидно, будуть тактичні просування – там уже все підготовлено, укріплено. Потім він зупиниться – знову нагадає про Куп’янський напрямок", – сказав Денис Попович.

Що відбувається на Донецькому напрямку: дивіться по карті

Він також зазначив, що ворог може тиснути одночасно на один чи три напрямки приблизно однаковою силою, а потім варіювати та зміщувати фокус, аби Сили оборони України постійно реагували. Ворог шукає слабкі місця, і він чудово розуміє, що людський ресурс обмежений.

Він додав, що росіяни ніколи не відмовлялися від наступальних дій – зокрема, на Покровському напрямку в бік Торецька. Це й досі залишається одним з основних напрямків ударів ворога.

Олександр Сирський наголошував, що нині Росія може наступати одразу на кількох напрямках. Він називав Сумський напрямок, а також Донецьку область – зокрема Покровський напрямок, Торецький напрямок та Костянтинівку. Наразі загострилася ситуація і на Південно-Донецькому напрямку, де ворог просувається в бік адміністративного кордону Дніпропетровської області.