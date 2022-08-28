Российский пропагандист принес на стендап череп и заявил, что он принадлежит защитнику "Азовстали"

Российский пропагандист игорь мангушев, считающий себя "денацификатором", принес на выступление череп и заявил, что он принадлежит защитнику "Азовстали".

мангушев цинично принес на выступ череп

россиянин по прозвищу "берег" пришел в клуб на стендап и с "военным юмором". Он размахивал черепом, якобы взятым в качестве трофея на "Азовстали". В выступлении он подчеркивал, что примирения между народами быть не может, ведь они, русские, видите ли, воюют за идею, а не с людьми.

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Украина должна быть деукраинизирована, а все, кто считает себя украинцами, будут уничтожены,

– заявил со сцены россиянин.

Сообщество z-активистов высоко оценило выступление и пришло к выводу, что "никаких против православных издевательств над черепом не было".

Цель россиян – геноцид

Активист Сергей Стерненко опубликовал видео этого позорного выступления. Но добавил, что, несмотря на то, что такие видео сложно смотреть, делать это необходимо для понимания, что россияне "пошли на войну против нас с одной целью — совершать геноцид".

Собственно, на видео он в этом сам признается, когда говорит, что основная цель войны — стереть нашу национальную идентичность и убить всех, кто считает себя украинцем.

– замечает Стерненко.

Позорное выступление уже осудили мировые лидеры

Похоже, этот псевдоактивист все же обретет популярность, но не ту, о которой мечтал. Его высказывания уже активно распространяют мировые лидеры в твиттере, называя подобные высказывания позорными. В частности, американский дипломат Майкл Энтони МакФол призвал сторонников теории "не все так однозначно" пересмотреть свои взгляды.

Отвратительно. Я надеюсь, что все самоназванные "реалисты" просмотрят это видео, а затем снова попытаются объяснить нам, как эта война является просто оборонной/превентивной/рациональной/логической "специальной военной операцией", направленной на остановку расширения НАТО и не имеющей ничего общего с имперскими идеями и идентичностью,

– подписал видео МакФол.

Вести себя как звери россиянам уже привычно

В начале августа главарь пророссийских боевиков на Донбассе денис пушилин анонсировал так называемый "трибунал" для находившихся в плену оккупантов защитников "Азовстали". Его якобы планируют провести во временно оккупированном Мариуполе.

Родные бойцов полка защитников Мариуполя отреагировали на жуткие кадры клеток в филармонии и обратились к президенту. Они подчеркнули, что права военнопленных гарантируются Женевскими конвенциями, а все показательные шоу с судами и трибуналами полностью противоречат общепризнанным международным законам.

Кроме этого, "суды" нельзя проводить в квазиреспублике, которую никто не признает.

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