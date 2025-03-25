Он предусматривает запрет на обжалование перехода государственной собственности в частную, если он состоялся более 10 лет назад, информирует 24 Канал. Текст петиции можно посмотреть по ссылке.

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"В 2000-х и 2010-х годах, "услугу" взлома документов на собственность заказывали у силовиков и судей – профессиональные рейдеры и финансово-промышленные группы олигархов, которые стояли за ними и "заказывали" предприятия в свой портфель. Сегодня, в условиях очередного передела собственности, сформировалась каста тыловых силовиков с БЭБ, ДВР, Нацполиции, СБУ, Прокуратуры, ГБР, Налоговой, НАБУ, судей всех уровней, которые связаны родственными и клановыми связями. Их объединяет главный интерес – создание проблем действующему бизнесу любого масштаба для принуждения к уплате отступных", – отмечает Андрей Семидидько в своей колонке на Бизнес Цензоре, где аргументирует инициирование петиции.

У всей собственности на постсоветском пространстве есть одна "родовая травма" – процедура перехода из государственной в частную. При желании или под заказ правоохранители всегда могут найти недостатки в процедуре оценки при приватизации, ошибки при оформлении документов на здания в БТИ, нарушения при отводе земель, выпуска акций предприятия. И этой уязвимостью в Украине в последние годы активно пользуется каста тыловых мародеров,

– отметил Андрей Семидидько.

13 марта 2025 года Верховная Рада приняла в целом изменения в Гражданский кодекс Украины относительно усиления защиты прав добросовестного приобретателя (законопроект №12089). Сейчас документ находится на подписи у Президента Украины.