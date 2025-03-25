Він передбачає заборону на оскарження переходу державної власності у приватну, якщо він відбувся понад 10 років тому, інформує 24 Канал. Текст петиції можна переглянути за посиланням.

Читайте також Борги збанкрутілих банків перед вкладниками визнаватимуться автоматично

"У 2000-х і 2010-х роках, "послугу" зламу документів на власність замовляли у силовиків і суддів – професійні рейдери та фінансово-промислові групи олігархів, які стояли за ними та "замовляли" підприємства до свого портфеля. Сьогодні, в умовах чергового переділу власності, сформувалася каста тилових силовиків з БЕБ, ДСР, Нацполіції, СБУ, Прокуратури, ДБР, Податкової, НАБУ, суддів усіх рівнів, які пов'язані родинними та клановими зв'язками. Їх об'єднує головний інтерес – створення проблем чинному бізнесу будь-якого масштабу задля примусу до сплати відступних", – відзначає Андрій Семидідько у своїй колонці на Бізнес Цензорі, де аргументує ініціювання петиції.

У всієї власності на пострадянському просторі є одна "родова травма" – процедура переходу з державної у приватну. За бажання чи під замовлення правоохоронці завжди можуть знайти недоліки у процедурі оцінки під час приватизації, помилки при оформленні документів на будівлі в БТІ, порушення під час відведення земель, випуску акцій підприємства. І цією вразливістю в Україні останніми роками активно користується каста тилових мародерів,

– зауважив Андрій Семидідько.

13 березня 2025 року Верховна Рада схвалила в цілому зміни до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача (законопроєкт №12089). Наразі документ перебуває на підписі у Президента України.