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      Манифест с требованиями протестующих во Франции – фейк, запущенный Россией, – расследование

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      Манифест с требованиями протестующих во Франции – фейк из РФ
      Манифест с требованиями протестующих во Франции – фейк из РФ / Иллюстративное фото

      Манифест французских протестующих "желтых жилетов" с 25 требованиями к властям страны является фейком. Его запустила Россия, использовав для этого украинскую пианистку-колаборантку Валентину Лисицу.

      Об этом говорится в расследовании "Украинской правды".

      24 канал сообщал, что 9 декабря якобы французское Le libre penseur известило, что участники массовых протестов во Франции обнародовали список требований к властям страны, который состоит из 25 пунктов.

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      Авторы расследования обратили внимание на нелепость требований, содержащихся в якобы манифесте "желтых жилетов".

      "Официальный манифест" с перечнем 25 требований выглядит, как обычный медийный вброс, который через российские каналы коммуникации попал в украинские СМИ. Последние "помогли" распространить среди украинцев очень выгодные российской пропаганде тезисы о желании французов выйти из НАТО и ЕС,
      – говорится в статье.

      Немало украинских СМИ, распространяя "документ", ссылались на Twitter-страницу пользовательницы Ruslana Boshirova (аналогичный псевдоним сотрудника ГРУ России Анатолия Чепиги, подозреваемого в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери).

      Руслана Боширова Валентина Лисиця жовті жилети фейк
      Twitter-сообщение пользователя Ruslana Boshirova

      Фейк про вимоги

      Известно, что в марте 2018 года пользователь Ruslana Boshirova высмеивал аналитика неправительственной организации США Atlantic Council, британца Ben Nimmo, который якобы назвал "Руслана Боширова" влиятельным российским ботом. Заметим, что в соответствующем сообщении "Руслана Боширова" указан геотег "Москва".

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      Также стало известно, что ранее пользователь этой Twitter-страницы назвал себя NedoUkraіnka. В своих сообщениях пользователь часто пишет об Украине, и это антиукраинские сообщения.

      Под ником Nedoukrainka Google помнит Валентину Лисицу. Она – известная пианистка. Подтверждением этому является и ссылка на YouTube-канал ValentinaLisitsa, которая содержится в Twitter-профиле "Руслана Боширова",
      – выяснили журналисты.

      Кроме своей музыкальной деятельности, Лисица известна тем, что стала на сторону агрессора и бывала с концертами на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины.

      NedoUkraіnka
      Twitter-аккаунт NedoUkraіnka

      В Украине о "манифесте с 25 требованиями "желтых жилетов" стало известно 9 декабря. После того, как Лисица-Боширова перевела их на русский язык. Впервые же этот "документ" был опубликован в сети в ночь с 5 на 6 декабря. Тогда в Facebook была создана страница Charte des gilets jaunes.

      "Похоже, что страницу создали только для того, чтобы "легализовать" этот "Манифест" для сайта Le libre penseur", – предполагают авторы расследования.

      И именно на это издание впоследствии начали ссылаться украинские СМИ.

      Фейк маніфест
      Фейковая страница издания Le libre penseur

      фейки протести у Франції Росія

      Напомним, протесты во Франции продолжаются с начала ноября. Самые масштабные акции состоялись в Париже 1 и 8 декабря. В частности, 8 декабря полиция применила слезоточивый газ и оттеснила щитами демонстрантов, известных как "желтые жилеты". Также впервые с 2005 года на улицы Парижа вывели бронетранспортеры. На улицах города появились первые баррикады.

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют во Франции? Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", которая подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

      Теги: Новости России Новости Франции СМИ Российская пропаганда Протесты во Франции
      Источник: 24 Канал
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