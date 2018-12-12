Манифест с требованиями протестующих во Франции – фейк, запущенный Россией, – расследование

Манифест французских протестующих "желтых жилетов" с 25 требованиями к властям страны является фейком. Его запустила Россия, использовав для этого украинскую пианистку-колаборантку Валентину Лисицу.

Об этом говорится в расследовании "Украинской правды".

24 канал сообщал, что 9 декабря якобы французское Le libre penseur известило, что участники массовых протестов во Франции обнародовали список требований к властям страны, который состоит из 25 пунктов.

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Авторы расследования обратили внимание на нелепость требований, содержащихся в якобы манифесте "желтых жилетов".

"Официальный манифест" с перечнем 25 требований выглядит, как обычный медийный вброс, который через российские каналы коммуникации попал в украинские СМИ. Последние "помогли" распространить среди украинцев очень выгодные российской пропаганде тезисы о желании французов выйти из НАТО и ЕС,

– говорится в статье.

Немало украинских СМИ, распространяя "документ", ссылались на Twitter-страницу пользовательницы Ruslana Boshirova (аналогичный псевдоним сотрудника ГРУ России Анатолия Чепиги, подозреваемого в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери).



Twitter-сообщение пользователя Ruslana Boshirova

Известно, что в марте 2018 года пользователь Ruslana Boshirova высмеивал аналитика неправительственной организации США Atlantic Council, британца Ben Nimmo, который якобы назвал "Руслана Боширова" влиятельным российским ботом. Заметим, что в соответствующем сообщении "Руслана Боширова" указан геотег "Москва".

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Также стало известно, что ранее пользователь этой Twitter-страницы назвал себя NedoUkraіnka. В своих сообщениях пользователь часто пишет об Украине, и это антиукраинские сообщения.

Под ником Nedoukrainka Google помнит Валентину Лисицу. Она – известная пианистка. Подтверждением этому является и ссылка на YouTube-канал ValentinaLisitsa, которая содержится в Twitter-профиле "Руслана Боширова",

– выяснили журналисты.

Кроме своей музыкальной деятельности, Лисица известна тем, что стала на сторону агрессора и бывала с концертами на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины.



Twitter-аккаунт NedoUkraіnka

В Украине о "манифесте с 25 требованиями "желтых жилетов" стало известно 9 декабря. После того, как Лисица-Боширова перевела их на русский язык. Впервые же этот "документ" был опубликован в сети в ночь с 5 на 6 декабря. Тогда в Facebook была создана страница Charte des gilets jaunes.

"Похоже, что страницу создали только для того, чтобы "легализовать" этот "Манифест" для сайта Le libre penseur", – предполагают авторы расследования.

И именно на это издание впоследствии начали ссылаться украинские СМИ.



Фейковая страница издания Le libre penseur

Напомним, протесты во Франции продолжаются с начала ноября. Самые масштабные акции состоялись в Париже 1 и 8 декабря. В частности, 8 декабря полиция применила слезоточивый газ и оттеснила щитами демонстрантов, известных как "желтые жилеты". Также впервые с 2005 года на улицы Парижа вывели бронетранспортеры. На улицах города появились первые баррикады.

Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют во Франции? Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", которая подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.