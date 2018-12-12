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      Маніфест із вимогами протестувальників у Франції – фейк, запущений Росією, – розслідування

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      Маніфест із вимогами протестувальників у Франції – фейк, запущений Росією
      Маніфест із вимогами протестувальників у Франції – фейк, запущений Росією / Ілюстративне фото

      Маніфест французьких протестувальників "жовтих жилетів" із 25 вимогами до влади країни є фейком. Його запустила Росія, використавши задля цього українську піаністку-колаборантку Валентину Лисицю.

      Про це мовиться в розслідуванні "Української правди".

      24 канал повідомляв, що 9 грудня нібито французьке Le libre penseur сповістило, що учасники масових протестів у Франції оприлюднили список вимог до влади країни з 25 пунктів.

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      Автори розслідування звернули увагу на безглуздість вимог, що містяться у нібито маніфесті "жовтих жилетів".

      "Офіційний маніфест" з переліком 25 вимог виглядає, як звичайний медійний вкид, який через російські канали комунікації потрапив в українські ЗМІ. Останні "допомогли" поширити серед українців дуже вигідні російській пропаганді тези про бажання французів вийти з НАТО і ЄС,
      – мовиться у статті.

      Чимало українських ЗМІ, поширюючи "документ", посилалися на Twitter-сторінку користувачки Ruslana Boshirova (аналогічний псевдоніму працівника ГРУ Росії Анатолія Чепіги, підозрюваного в отруєнні екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки).

      Руслана Боширова Валентина Лисиця жовті жилети фейк
      Twitter-повідомлення користувача Ruslana Boshirova

      Фейк про вимоги

      Відомо, що в березні 2018 року користувач Ruslana Boshirova висміював аналітика неурядової організації США Atlantic Council, британця Ben Nimmo, який нібито назвав "Руслана Боширова" впливовим російським ботом. Зауважимо, що у відповідному повідомлення "Руслана Боширова" вказаний геотег "Москва".

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      Також стало відомо що раніше користувач цієї Twitter-сторінки назвав себе NedoUkraіnka. У своїх повідомленнях користувач часто пише про Україну і це – антиукраїнські повідомлення.

      Під ніком NedoUkraіnka Google пам'ятає Валентину Лисицю. Вона – відома піаністка. Підтвердженням цьому є і посилання на YouTube-канал ValentinaLisitsa, яке міститься у Twitter-профілі "Руслана Боширова",
      – з’ясували журналісти.

      Окрім своєї музичної діяльності, Лисиця відома тим, що стала сторону агресора і бувала з концертами на окупованих територіях Донеччини та Луганщини.

      NedoUkraіnka
      Twitter-акаунт NedoUkraіnka

      В Україні про "маніфест із 25 вимогами "жовтих жилетів" стало відомо 9 грудня. Після того, як Лисиця-Боширова переклала їх російською мовою. Вперше ж цей "документ" був опублікований у мережі в ніч з 5 на 6 грудня. Тоді у Facebook була створена сторінка Charte des gilets jaunes.

      "Схоже, що сторінку створили тільки для того, щоб "легалізувати" цей "Маніфест" для сайту Le libre penseur", – припускають автори розслідування.

      І саме на це видання згодом почали посилатися українські ЗМІ.

      Фейк маніфест
      Фейкова сторінка видання Le libre penseur

      фейки протести у Франції Росія

      Нагадаємо, протести у Франції тривають з початку листопада. Наймасштабніші акції відбулись у Парижі 1 та 8 грудня. Зокрема, 8 грудня поліція застосувала сльозогінний газ та відтіснила щитами демонстрантів, відомих як "жовті жилети". Також вперше з 2005 року на вулиці Парижа вивели бронетранспортери. На вулицях міста з'явилися перші барикади.

      Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують у Франції? Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.

      Теги: Новини Франції Новини Росії Протести у Франції Російська пропаганда ЗМІ
      Джерело: 24 Канал
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