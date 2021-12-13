Манипуляция фактами, – в МИД ответили Путину об активах СССР
Источник:24 канал
Владимир Путин обвинил Украину, что та якобы не передала зарубежные активы СССР. В Министерстве иностранных дел опровергли такие заявления президента страны-агрессора.
Раздел советского имущества регулировал договор о правопреемстве по внешнему государственному долгу и активам СССР от 1991 года, рассказал спикер МИД Олег Николенко.
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Согласно ему, украинская доля в общей сумме долга и активов СССР составляла 16,37%.
Соглашение о "нулевом варианте"
В 1994 году Украина и Россия подписали так называемое "соглашение о нулевом варианте", по которому Россия обязалась выплатить украинскую долю во внешнем государственном долге СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года.
Зато Украина должна была передать России свою долю в активах СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года.
Документ не вступил в силу
Поскольку российская сторона проигнорировала требования предоставить информацию о стоимости украинских активов, это сделало невозможным ратификацию соглашения Верховной Радой.
Утверждение российского президента Владимира Путина о якобы невыполнении Украиной обязательства о передаче Российской Федерации зарубежных активов Советского Союза – манипуляция фактами,
– подчеркнул Николенко.
Документ не вступил в силу. Следовательно, вести речь о невыполнении каких-то обязательств без надлежащего правового процесса представляется необоснованным.
Заявление Путина
- Кремлевский лидер бросается традиционными обвинениями в сторону Украины. На этот раз он заявил, что Россия погасила все долги СССР. Однако есть активы, которые якобы Украина не вернула.
- Путин говорит, что постсоветские страны должны были передать России за это зарубежные активы СССР, но, мол, Украина этого так и не сделала.
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