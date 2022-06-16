Манипулятивная методика – аналитик о желании России вести переговоры с Украиной

На днях секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Кремль хочет переговоров с Украиной. Однако эксперты считают, что это манипуляции.

Об этом 24 канала рассказал аналитик и юрист Андрей Виригинский. Он подчеркнул, что такие заявления Патрушева не новые, это привычная для них манипулятивная методика ведения переговоров публично.

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По его словам, Украина всегда за мир и партнерские переговоры, но нас не слышат.

"Разве мы отказывались от переговоров с Украиной? Никогда, это Украина заморозила переговорный процесс", - так россияне переводят ответственность с себя на другого, упуская ключевые факты,

– заявил Вигиринский.

Он говорит, что ключевым фактором в вопросе безопасности Европы является не продвижение НАТО на восток или перспектива украинского членства в НАТО. "А то, что Россия перешагнула границы Украины своими войсками и начала войны . Но они (россияне) этот момент опускают", - добавил аналитик.

По мнению Вигиринского, этот концепт переговоров предлагают британцы. Если Европа заинтересована в том, чтобы эти переговоры состоялись, она должна проталкивать эту идею.

Недавно премьер Великобритании Борис Джонсон инициировал создание нового союза в Европе. В альянс должны войти Великобритания, Польша, Украина, Литва, Латвия, Эстония, а на определенном этапе и Турция. В США подобную инициативу восприняли положительно.

К слову, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что любая война должна завершиться переговорами , ведь именно они способны сохранить жизнь людей. Однако президент России Владимир Путин этого не понимает.

По его словам, для завершения войны необходимо желание обеих сторон. Он добавил, что не готов просить у кафиров о независимости Украины, ведь она и без того принадлежит нашему государству.

В то же время глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия заявил, что Украина находится в слабой переговорной позиции , поэтому возобновление переговоров – не на время и. Сегодня важно усилить контрнаступление украинских войск.

По его мнению, Украина продолжит переговоры, когда получит обещанное от партнеров оружие, поскольку это сделает позицию нашего государства на переговорах более устойчивой.

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