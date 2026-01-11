Невероятная красота: полностью замерз Манявский водопад – один из самых высоких в Украине

Из-за длительных морозов на Прикарпатье полностью замерз Манявский водопад – одна из самых известных природных достопримечательностей Украины.

Пользователи соцсетей делятся многочисленными видео водопада, который превратился в ледяную скульптуру, сообщает 24 Канал.

Водопад превратился в лед

Манявский водопад расположен вблизи села Манява Ивано-Франковской области, неподалеку от Карпатского национального природного парка.

Его высота составляет около 20 метров, что делает его одним из самых высоких водопадов Украины.

Нынешние морозы превратили водопад в настоящий массив ледяных каскадов и сталактитов, которые покрыли скалы вокруг. В течение последних нескольких ночей температура воздуха в регионе опускалась до 10 – 15 градусов мороза.

Украинцы публикуют многочисленные фото и видео из Прикарпатья и делятся этой зимней сказкой.

Мне это видео напомнило фильм "Хроники Нарнии",

– прокомментировал один из пользователей.

