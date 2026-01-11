Невероятная красота: полностью замерз Манявский водопад – один из самых высоких в Украине
- Из-за длительных морозов Манявский водопад полностью замерз, превратившись в ледяную скульптуру.
- Водопад расположен вблизи села Манява Ивано-Франковской области, его высота составляет около 20 метров.
Из-за длительных морозов на Прикарпатье полностью замерз Манявский водопад – одна из самых известных природных достопримечательностей Украины.
Пользователи соцсетей делятся многочисленными видео водопада, который превратился в ледяную скульптуру, сообщает 24 Канал.
Водопад превратился в лед
Манявский водопад расположен вблизи села Манява Ивано-Франковской области, неподалеку от Карпатского национального природного парка.
Его высота составляет около 20 метров, что делает его одним из самых высоких водопадов Украины.
Нынешние морозы превратили водопад в настоящий массив ледяных каскадов и сталактитов, которые покрыли скалы вокруг. В течение последних нескольких ночей температура воздуха в регионе опускалась до 10 – 15 градусов мороза.
Как сейчас выглядит Манявский водопад: смотрите видео
Украинцы публикуют многочисленные фото и видео из Прикарпатья и делятся этой зимней сказкой.
Мне это видео напомнило фильм "Хроники Нарнии",
– прокомментировал один из пользователей.
Кадры водопада публикуют туристы и экскурсоводы: смотрите видео
Морозы в Украине: последние новости
С 11 января в Украине, за исключением юго-восточной части, ожидается дальнейшее снижение температуры примерно на 2 – 7 градусов. С 12 января плюсовых температурных значений не будет пока.
Некоторые платформы сообщали, что уже во второй декады января возможно сильное похолодание до 30 градусов мороза. В то же время представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказала, что этого пока не ожидается.
По словам Натальи Птухи, с 17 января возможно ослабление морозов. В случае возможных изменений погоды они обнародуют соответствующие данные дополнительно.