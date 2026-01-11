Укр Рус
Невероятная красота: полностью замерз Манявский водопад – один из самых высоких в Украине
11 января, 10:58
Невероятная красота: полностью замерз Манявский водопад – один из самых высоких в Украине

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Из-за длительных морозов Манявский водопад полностью замерз, превратившись в ледяную скульптуру.
  • Водопад расположен вблизи села Манява Ивано-Франковской области, его высота составляет около 20 метров.

Из-за длительных морозов на Прикарпатье полностью замерз Манявский водопад – одна из самых известных природных достопримечательностей Украины.

Пользователи соцсетей делятся многочисленными видео водопада, который превратился в ледяную скульптуру, сообщает 24 Канал.

Водопад превратился в лед

Манявский водопад расположен вблизи села Манява Ивано-Франковской области, неподалеку от Карпатского национального природного парка.

Его высота составляет около 20 метров, что делает его одним из самых высоких водопадов Украины.

Нынешние морозы превратили водопад в настоящий массив ледяных каскадов и сталактитов, которые покрыли скалы вокруг. В течение последних нескольких ночей температура воздуха в регионе опускалась до 10 – 15 градусов мороза.

Как сейчас выглядит Манявский водопад: смотрите видео

Украинцы публикуют многочисленные фото и видео из Прикарпатья и делятся этой зимней сказкой.

Мне это видео напомнило фильм "Хроники Нарнии", 
– прокомментировал один из пользователей.

Кадры водопада публикуют туристы и экскурсоводы: смотрите видео

Морозы в Украине: последние новости

  • С 11 января в Украине, за исключением юго-восточной части, ожидается дальнейшее снижение температуры примерно на 2 – 7 градусов. С 12 января плюсовых температурных значений не будет пока.
     

  • Некоторые платформы сообщали, что уже во второй декады января возможно сильное похолодание до 30 градусов мороза. В то же время представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказала, что этого пока не ожидается.
     

  • По словам Натальи Птухи, с 17 января возможно ослабление морозов. В случае возможных изменений погоды они обнародуют соответствующие данные дополнительно.