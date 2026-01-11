Користувачі соцмереж діляться численними відео водоспаду, який перетворився на крижану скульптуру, повідомляє 24 Канал.

Водоспад перетворився на кригу

Манявський водоспад розташований поблизу села Манява Івано-Франківської області, неподалік від Карпатського національного природного парку.

Його висота становить близько 20 метрів, що робить його одним із найвищих водоспадів України.

Цьогорічні морози перетворили водоспад на справжній масив крижаних каскадів і сталактитів, які вкрили скелі навколо. Упродовж останніх кількох ночей температура повітря в регіоні опускалась до 10 – 15 градусів морозу.

Українці публікують численні фото та відео з Прикарпаття та діляться цією зимовою казкою.

Мені це відео нагадало фільм "Хроніки Нарнії",

– прокоментував один з користувачів.

