Проверки СБУ и больница: седьмой день марафона чеха на Донбасс

Волонтер из Чехии Петр продолжает свой марафон на Донбасс. Он в пути уже седьмой день. Мужчина должен снизить свой темп из-за травмированной ноги, однако он не сдается. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 Канала в прямой речи.

Врачи советуют отдых на 14 дней

Дорогая моя очень интересная. Каждый день какие-то происшествия случаются.

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В пятницу пришлось пойти в Долинскую больницу, потому что нога болела все больше и больше. Было подозрение на тромбоз. Врач сказал, что мне нужно 14 дней отдыхать. Но это в мои планы не входило.

Я пойду с костылями. Если не смогу – на инвалидной коляске, но я точно не остановлюсь. Впереди – долгий путь и немаловажная цель.

Так что мне пришлось немного сбавить свою скорость. Пока я прошел пешком 220 километров. Сегодня планирую пройти еще 42 – 43 километра.

Мой друг Иван, который был моим сопровождением, уехал в субботу домой. Самому идти труднее, ведь приходится нести рюкзак и решать, чем добираться в гостиницу на ночь.

Каждые 5 – 10 километров я останавливаюсь на автобусной остановке и ложусь, чтобы дать ногам немного отдохнуть. Поднимаю их вверх чтобы отеки сходили. В воскресенье у меня была хорошая скорость – почти 6 километров в час.



Волонтер делает остановки, чтобы ноги отдохнули / Фото Петра

По дороге я встретил военного, приехавшего на 10 дней домой из Бахмута. Я оставил ему свой номер телефона и сказал, чтобы обращался, если будет что-нибудь нужно.



Петр с украинским военным / Фото волонтера

Поездка в полицейский участок

Еще интересное происшествие случилось с полицейскими. Они получили сообщение о подозрительном лице и задержали меня возле Бурштина. Повезли в отделение и к работникам Службы безопасности Украины. Те проверили все мои документы и отпустили.

К счастью, отвезли меня в ту же точку, чтобы я мог продолжить дорогу.

В понедельник утром я проснулся в Рогатине. На ночь оставался в отеле. Персонал решил заплатить за мой ужин, чтобы поблагодарить за поддержку Украины.

Петр в Ивано-Франковской области / Фото волонтера

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Чехи передают авто на ВСУ

Люди из Чехии продолжают поддерживать мой марафон. Хочу, чтобы украинцы знали, что чехи их поддерживают. Одна девушка передала автомобиль для ВСУ. Его привезут в Украину в конце недели. Сначала знакомый будет меня на нем сопровождать на Донбасс, а затем я передам этот автомобиль одной бригаде, которая сейчас на Харьковском направлении.

Кроме того, люди продолжают выходить на прогулки, а за пройденные километры сбрасывают мне деньги. Пока сбор двигается медленно, но я верю, что люди еще успеют мобилизоваться. Пока что собрано:

14 тысяч гривен,

63 тысячи крон.