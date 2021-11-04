Маразм крепчает: Путин заявил, что "Крым навсегда будет с Россией"
Источник:24 канал
Владимир Путин незаконно посетил временно оккупированный Крым. Во время так называемого визита он сделал ряд маразматических высказываний.
Президент страны-агрессора, в частности, пытался убедить, что полуостров "навсегда с Россией". Об этом 4 ноября сообщают росСМИ.
Читайте также Россия ответит за все свои преступления в Крыму, – Кулеба
На этом он не остановился и его пораженный имперскими амбициями мозг выдал заявление о том, что "такова воля всего русского народа".
Путин незаконно приехал в Крым
Путин 4 ноября незаконно приехал в Крым. Его пресс-секретарь Песков информировал, что мероприятие состоялось по случаю оккупационного Дня народного единства.
В МИД осудили пребывание россиянина на полуострове. Дипломаты отметили, что поездка состоялась вопреки неоднократным предостережениям Украины.Обратите внимание! В Киеве 23 августа состоялся учредительный саммит Крымской платформы, в котором приняли участие представители 46 цивилизованных государств и международных организаций. Все они обратились к России с требованием немедленно вывести войска из Крыма.
Оккупация Крыма Россией: что известно
- В марте 2014 года Россия ввела войска на территорию Крыма.
- Страна-агрессор провела псевдореферендум и оккупировала полуостров.
- Из-за этого страны Запада ввели санкции против Москвы.