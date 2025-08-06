В Ивано-Франковске во время встречи у городского головы Руслана Марцинкива вспыхнул конфликт. Во время ссоры мэр назвал своего оппонента "общественным долбо***бом".

Соответствующее видео на своей странице в фейсбук обнародовал активист Богдан Козак, передает 24 Канал.

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Что известно о скандале с Марцинкивым?

По словам Козака, он пришел на прием к городскому голове вместе с председателем ОСМД "Млынарская" Татьяной Кульпой. К активисту обратились за помощью в решении вопроса пользования землей для обслуживания дома.

Однако во время разговора произошла ссора. Руслан Марцинкив не захотел разговаривать с Козаком, объяснив это личными оскорблениями.

Я с вами не хочу говорить, потому что вы меня лично оскорбили. Вы плакаты держите, двери выбивали, поэтому я говорить с вами не хочу,

– заявил он.

Богдан Козак напомнил, что он является общественным активистом, на что городской голова Ивано-Франковска сказал: "Ты не общественный активист. Ты общественный долб***б". В ответ активист назвал долб***бом Марцинкива.

После этого трое муниципальных работников вывели Богдана Козака из зала. Тот написал заявление о препятствовании деятельности общественному деятелю и применении силы.

Ссора Марцинкива с активистом: смотрите видео

Городской голова Марцинкив уже высказался о конфликте. Чиновник объяснил, что поддался эмоциям, но добавил, что с хамами надо по-хамски.