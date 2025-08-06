Відповідне відео на своїй сторінці у фейсбук оприлюднив активіст Богдан Козак, передає 24 Канал.

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Що відомо про скандал з Марцінківим?

За словами Козака, він прийшов на прийом до міського голови разом з головою ОСББ "Млинарська" Тетяною Кульпою. До активіста звернулися за допомогою у розв'язанні питання користування землею для обслуговування будинку.

Проте під час розмови сталася сварка. Руслан Марцінків не захотів розмовляти з Козаком, пояснивши це особистими образами.

Я з вами не хочу говорити, тому що ви мене особисто образили. Ви плакати тримаєте, двері вибивали, тому я говорити з вами не хочу,

– заявив він.

Богдан Козак нагадав, що він є громадським активістом, на що міський голова Івано-Франківська сказав: "Ти не громадський активіст. Ти громадський довб***б". У відповідь активіст назвав довб***бом Марцінківа.

Після цього троє муніципальних працівників вивели Богдана Козака із залу. Той написав заяву про перешкоджання діяльності громадському діячу та застосування сили.

Сварка Марцінківа з активістом: дивіться відео

Міський голова Марцінків вже висловився про конфлікт. Посадовець пояснив, що піддався емоціям, але додав, що з хамами треба по-хамськи.