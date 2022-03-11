Марцинкив подтвердил взрывы в Ивано-Франковске: ограничили движение транспорта возле аэропорта

Утром 11 марта жители Ивано-Франковска начали сообщать о взрывах, хотя объявления воздушной тревоги не было. Информацию подтвердил мэр Руслан Марцинкив.

Мэр добавил, что есть попадание по аэропорту в Ивано-Франковске. Из-за возможной опасности вблизи аэропорта было ограничено движение транспорта.

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По словам Марцинкива, сирены, к сожалению, не сработали. А о взрывах сообщили очевидцы – говорят, что в жилищах тряслись стекла.

Происходят взрывы в нашем аэропорту. Просьба ко всем жителям Ивано-Франковска – не распространяйте видео со взрывами и сохраняйте спокойствие,

– подчеркнул мэр города.

Он добавил, что такие же авиаудары с утра произошли на Волыни.

Всех, кто живет рядом с аэропортом, мэр Ивано-Франковска попросил спрятаться в укрытии или хотя бы отойти от окон. Жителям Опришевцев, Чукаловки и Кришковцев сейчас не следует выходить из дома. "Видим, что по нашему городу второй раз идет удар", – добавил Марцинкив.

Смотрите видеообращение Руслана Марцинкива:

Напомним, что в первый день войны, утром 24 февраля, россияне обстреляли Ивано-Франковский аэропорт. На видео видно, как в аэропорт попала ракета. Его охватил пожар. Пострадавших не было. Подробности и момент попадания ракеты – смотрите в статье.

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