Мэр Ивано-Франковска пригрозил мобилизацией тем, кто выбрасывает крупногабаритные отходы на свалку

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив с командой проводили объезд города, и заметили проблему –выноса крупногабаритных отходов на свалку. Бороться с этим планируют необычным образом – мобилизацией.

Эта ситуация, как рассказал Марцинкив в эфире на "Западном полюсе", произошла 3 сентября. Тогда инспектировали улицы Бельведерскую, Тычины и часть Карпатской и Береговой.

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Мэр Ивано-Франковска пригрозил мобилизацией нарушителям

Руслан Марцинкив рассказал о нарушителях, которые приезжают и выбрасывают мусор из буса, Поэтому относительно этого неприятного инцидента городской голова уже провел совещание, на котором решили принять "нетипичные меры".

В том числе с правоохранительными органами, привлечением мобилизационных мероприятий, чтобы люди поняли о том, что нельзя крупногабаритный мусор выбрасывать целыми бусами. Есть на Максимовича место, где можно сдать. Есть полигон. Извините, но должны такие меры принимать,

– заявил он.

Кстати, недавно стало известно, что в Ивано-Франковской области усилят меры по мобилизации. Городской голова отметил, что по показателям Минобороны Ивано-Франковская область не среди "не передовых" по мобилизации. Мол, пасет задних.

Также добавил, город не определяет, где должны быть блок-посты, не руководит мобилизацией.