Ця ситуація, як розповів Марцінків в етері на "Західному полюсі", сталася 3 вересня. Тоді інспектували вулиці Бельведерську, Тичини й частину Карпатської та Берегової.

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Мер Івано-Франківська пригрозив мобілізацією порушникам

Руслан Марцінків розповів про порушників, які приїжджають й викидають сміття з буса, Тож стосовно цього неприємного інциденту міський голова вже провів нараду, на якій вирішили вжити "нетипові заходи".

В тому числі з правоохоронними органами, залученням мобілізаційних заходів, аби люди зрозуміли про те, що не можна великогабаритне сміття викидати цілими бусами. Є на Максимовича місце, де можна здати. Є полігон. Вибачайте, але мусимо такі заходи приймати,

– заявив він.

До речі, нещодавно стало відомо, що в Івано-Франківській області посилять заходи з мобілізації. Міський голова зауважив, що за показниками Міноборони Івано-Франківська область не серед "не передових" з мобілізації. Мовляв, пасе задніх.

Також додав, місто не визначає, де мають бути блок-пости, не керує мобілізацією.