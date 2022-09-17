Экс-глава МИД Румынии призвал Украину отдать свои территории Венгрии, Польше и россии

Бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга хочет, чтобы Украина отдала часть территорий 4 странам. Речь идет о россии, Румынии, Венгрии и Польше.

Марга призвал Украину отдать свои земли россии и еще 3 странам

Он думает, что Украине "до демократии еще далеко", и повторил тезисы роспропаганды о ее "распределении". Такие заявления политик сделал во время презентации своей книги.

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Экс-министр заявил, что у него "нет секретных документов, которые привели к ситуации в Украине", а мира в Европе, по его мнению, не будет, пока развязанную россией войну страны не решат с помощью переговоров. В частности, Марга перечислил США, Германию и Китай.

Мы находимся в совершенно особой ситуации. Я со всей ответственностью говорю, что Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить Закарпатье Венгрии, Галицию – Польше, Румынии – Буковину, а россии – Донбасс и Крым. Это территории других стран, иначе будут конфликты,

– заявил Марга.

По его мнению, Румынии "нечего делать" в войне россии с Украиной. Он говорит, что у страны есть все ресурсы, чтобы не пострадать от энергетического кризиса.

Реакция посольства Украины в Румынии

, Андрей Марга занимал должность министра иностранных дел всего 4 месяца, с мая по август, 2012 года. А сейчас делает абсурдные заявления, которые сама Румыния не поддерживает.

В посольстве Украины в Румынии заявили, что сожалеют из-за заявлений экс-министра, которые "подвергают сомнению базовые принципы международного права, в частности нерушимости границ".

В ведомстве подчеркнули, что подобные заявления неприемлемы при любых обстоятельствах, ведь являются особенно вопиющим нарушением в то время, когда Украина героически защищает свою независимость и безопасность всей Европы.

Совещание лидеров НАТО – Румыния тоже присутствовала

Президент США Джо Байден обсудил с лидерами стран НАТО вопрос о помощи Украине. Лидеры Альянса подняли вопрос и газового шантажа россии. На онлайн-совещании с президентом Джо Байденом присутствовал и президент Румынии Клаус Иоганнис.

Лидеры обсудили оборонную и экономическую помощь Украине, санкции против россии и ответственность путинского режима за войну. Также на совещании обсудили газовый шантаж кремля и необходимость дальнейшей координации действий из-за энергетического кризиса.

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