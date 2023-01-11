Швейцария запретила Испании поставлять оружие своего производства в Украину, – СМИ

Испания продолжает оказывать Украине военную помощь по противодействию России. Однако Швейцария недавно наложила вето на поставку некоторых видов вооружения в Украину.

Об этом сообщила министерка обороны Испании Маргарита Роблес. При этом, по ее словам, Испания будет продолжать поддерживать Украину в будущем.

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Испания будет просить разрешение у Швейцарии

Роблес отметила, что помощь Испании для Украины будет способствовать ее защите от "несправедливой, незаконной и жестокой" агрессии со стороны России.

Однако Швейцария не дает разрешения на поставку Киеву определенных вооружений и военного оборудования. Определенные поставки, по словам Роблес, нуждаются в разрешении страны-производителя.

Мы понимаем, уважаем и принимаем нейтралитет, но для поставки некоторых позиций нам нужно согласие Швейцарии, которого пока у нас нет,

– сказала она.

Роблес добавила, что намерена обратиться в испанское посольство в Швейцарии с просьбой посодействовать в получении такого разрешения.

Объемы помощи для Украины увеличатся

Глава минобороны также заявила о направлении военной помощи Украине и заверила, что Испания продолжит поддерживать Киев в войне против России в будущем. В частности, путем предоставления убежища беженцам, тренировки украинских бойцов и лечения раненых защитников.

Она напомнила, что Испания принялась помогать Украине с начала широкомасштабного вторжения России еще 11 месяцев назад. Кроме того, министерка отметила военное усиление миссий НАТО по сдерживанию на восточном фланге Альянса.

По ее мнению, Испании следует увеличить инвестиции в оборону, поскольку война в Украине показала, что страна живет в "абсолютной незащищенности".

"Сегодня ракета может прилететь из Москвы в Мадрид", – сказала Роблес.

Она уверена, что инвестиции в оборону принесут мир и свободу, а также помогут отстоять демократические ценности.

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