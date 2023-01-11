Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник, основатель общественной организации "Восточная правозащитная группа" Павел Лысянский. Кроме того, на оккупированных территориях, в частности, Луганской области, оккупанты изымают гривну.

Важно Raiffeisen работает в России и на своем сайте фактически признает псевдореспублики.

Россияне на предприятиях на оккупированных территориях

Лисянский отметил, что существует система поддержки оккупационных администраций от регионов России. В частности, они направляют россиян работать на оккупированных территориях Украины. Среди примеров:

Енакиевский металлургический завод – там россияне из Ленинградской области;

В Красном Луче ремонтируют предприятия критической инфраструктуры рабочие из Башкирии;

В Северодонецке работают чеченцы.

Россияне поставляют оккупантам рабочую силу из регионов России. Однако, если посмотреть подробнее, то местных мужчин, молодежь они отправляют на фронт, принудительно мобилизуя и таким образом уничтожая. На их рабочие, жилые места присылают россиян,

– заметил правозащитник.

Лисянский о том, что оккупанты переселяют на Донбасс россиян: смотрите видео

Количество россиян на оккупированных территориях

Он продолжил, что сейчас на оккупированных территориях приблизительно 200 тысяч российских рабочих. Им пообещали предоставить статус участников боевых действий, им увеличили зарплаты. Теперь россияне активно агитируют учителей и врачей ехать работать на оккупированных территориях Украины.

"Этим занимаются, в частности, и партийные штабы, и политические партии, и в общем, все работающие за деньги России, президентские гранты России. Есть погрешность в подсчетах примерно 10%. Но, к сожалению, этот процесс не прекращается со стороны России", – отметил основатель общественной организации "Восточная правозащитная группа".

Ситуация на оккупированных территориях Украины: смотрите видео