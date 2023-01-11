Про це 24 Каналу розповів правозахисник, засновник громадської організації "Східна правозахисна група" Павло Лисянський. Крім того, на окупованих територіях, зокрема, Луганщини, окупанти вилучають гривню.
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Росіяни на підприємствах на окупованих територіях
Лисянський зазначив, що є система підтримки окупаційних адміністрацій від регіонів Росії. Зокрема, вони направляють росіян працювати на окупованих територіях України. Серед прикладів:
- Єнакієвський металургійний завод – там росіяни з Ленінградської області;
- У Красному Лучі ремонтують підприємства критичної інфраструктури робітники з Башкирії;
- У Сєвєродонецьку працюють чеченці.
Росіяни поставляють окупантам робочу силу з регіонів Росії. Однак якщо подивитись детальніше, то місцевих чоловіків, молодь вони відправляють на фронт, примусово мобілізовуючи й таким чином знищуючи. На їхні робочі, житлові місця присилають росіян,
– зауважив правозахисник.
Лисянський про те, що окупанти переселяють на Донбас росіян: дивіться відео
Кількість росіян на окупованих територіях
Він продовжив, що нині на окупованих територіях є приблизно 200 тисяч російських робітників. Їм пообіцяли надати статус учасників бойових дій, їм збільшили зарплати. Тепер росіяни активно агітують учителів і лікарів їхати працювати на окупованих територіях України.
"Цим займаються, зокрема, й партійні штаби, й політичні партії, й загалом, усі хто працює за гроші Росії, президентські гранти Росії. Є погрішність у підрахунках приблизно 10%. Та, на жаль, цей процес не припиняється з боку Росії", – наголосив засновник громадської організації "Східна правозахисна група".
Ситуація на окупованих територіях України: дивіться відео
- Наразі частина Запорізької області поки ще перебуває під російською окупацією. У ЗМІ оприлюднили дані зрадників і колаборантів, які співпрацюють з ворогом та обіймають керівні посади на захоплених територіях.
- Росія хоче продати вкрадений в України Євпаторійський авіаційний ремонтний завод. Це вже третя спроба окупантів продати те, що їм не належить.
- У Маріуполі окупанти хизуються тим, що нібито ремонтують житлові будинки. Йдеться про відновлення тих будівель, які росіяни не встигли зруйнувати вщент.