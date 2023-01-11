Про це 24 Каналу розповів правозахисник, засновник громадської організації "Східна правозахисна група" Павло Лисянський. Крім того, на окупованих територіях, зокрема, Луганщини, окупанти вилучають гривню.

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Росіяни на підприємствах на окупованих територіях

Лисянський зазначив, що є система підтримки окупаційних адміністрацій від регіонів Росії. Зокрема, вони направляють росіян працювати на окупованих територіях України. Серед прикладів:

Єнакієвський металургійний завод – там росіяни з Ленінградської області;

У Красному Лучі ремонтують підприємства критичної інфраструктури робітники з Башкирії;

У Сєвєродонецьку працюють чеченці.

Росіяни поставляють окупантам робочу силу з регіонів Росії. Однак якщо подивитись детальніше, то місцевих чоловіків, молодь вони відправляють на фронт, примусово мобілізовуючи й таким чином знищуючи. На їхні робочі, житлові місця присилають росіян,

– зауважив правозахисник.

Лисянський про те, що окупанти переселяють на Донбас росіян: дивіться відео

Кількість росіян на окупованих територіях

Він продовжив, що нині на окупованих територіях є приблизно 200 тисяч російських робітників. Їм пообіцяли надати статус учасників бойових дій, їм збільшили зарплати. Тепер росіяни активно агітують учителів і лікарів їхати працювати на окупованих територіях України.

"Цим займаються, зокрема, й партійні штаби, й політичні партії, й загалом, усі хто працює за гроші Росії, президентські гранти Росії. Є погрішність у підрахунках приблизно 10%. Та, на жаль, цей процес не припиняється з боку Росії", – наголосив засновник громадської організації "Східна правозахисна група".

Ситуація на окупованих територіях України: дивіться відео