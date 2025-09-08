Вечером воскресенья, 7 сентября, в эфире российского телевидения местная пропагандистка Маргарита Симоньян сделала заявление о своем состоянии здоровья. Врачи якобы диагностировали у нее "страшную, тяжелую" болезнь.

Детали сообщают оппозиционные СМИ, передает 24 Канал. Вероятно, речь идет о раке.

Смотрите также Маша – Путин, Медведь – Россия: как пропаганда залезла в головы детей через мультфильм

Что известно о болезни Симоньян?

В эфире "Вечера с Владимиром Соловьевым" 45-летняя пропагандистка заявила, что ее ожидает операция, указав рукой на левую сторону груди. Однако она не уточнила, какую именно болезнь диагностировали врачи.

Однако детали сообщают российские СМИ, ссылаясь на близкий к Симоньян источник. У женщины якобы "очень серьезные проблемы со здоровьем" – а именно рак.

Сейчас рассматривают вопрос о продолжении ее работы, а также не исключают увольнения.

Кто такая Симоньян? Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня", в которую входят агентство "РИА Новости" и телеканал RT – один из ключевых пропагандистских инструментов Кремля, ориентированных на зарубежную аудиторию. Бюджет канала полностью формируют за счет государства. США и Евросоюз ввели санкции против медиагруппы, самой Симоньян и ее коллег.

Интересно, что муж пропагандистки, 59-летний режиссер Тигран Кеосаян, уже 9 месяцев находится в коме без улучшений. Он пережил клиническую смерть еще в январе 2025 года.

Российская пропаганда: последние новости