Вовремя среагировали: в ГУР рассказали, как себя чувствует Марианна Буданова после отравления

4 декабря 2023, 20:58
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28 ноября стало известно, что жену главного разведчика Украины Марианну Буданову госпитализировали с отравлением. В ее крови, а также нескольких сотрудников ГУР нашли "тяжелые металлы".

Жену Буданова и его коллег могли отравить мышьяком и ртутью. В эфире телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, в каком состоянии находятся пострадавшие, передает 24 Канал.

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Что с женой Кирилла Буданова

По словам Юсова, у всех – удовлетворительное состояние здоровья. Они прошли курс лечения в украинской клинике. Он завершился успешно благодаря тому, что пострадавшие вовремя обратились за помощью.

Буданова и разведчики еще будут находиться под постоянным медицинским контролем. Их ждут регулярные обследования.

Также Юсов напомнил, что идет внутреннее расследование Главного управления разведки Минобороны Украины. В частности, рассматривают версию вероятной спецоперации, направленной против сотрудников разведки или членов их семей.

Отравления Марианны Будановой: что известно

  • 28 ноября в СМИ написали, что жену Буданова отравили, и она находится в киевской больнице, куда ее госпитализировали после продолжительного ухудшения состояния здоровья.
  • Впоследствии в ГУР подтвердили информацию об отравлении. Известно, что сам глава разведки не пострадал. В то же время признаки отравления обнаружили у нескольких сотрудников разведывательного ведомства.
  • Жена Буданова на момент появления новости об ее отравлении уже завершала курс лечения.
  • Источники 24 Канала в разведке сообщили, что Буданову отравили мышьяком и ртутью.
  • В ГУР уточнили, что эти вещества не используются в быту и военном деле.
  • Пока что инцидент расследуют как попытку убийства.
  • Пока неизвестно: это было разовое или постепенное отравление.

Автор: Анастасія Колеснікова