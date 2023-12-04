Вовремя среагировали: в ГУР рассказали, как себя чувствует Марианна Буданова после отравления
28 ноября стало известно, что жену главного разведчика Украины Марианну Буданову госпитализировали с отравлением. В ее крови, а также нескольких сотрудников ГУР нашли "тяжелые металлы".
Жену Буданова и его коллег могли отравить мышьяком и ртутью. В эфире телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, в каком состоянии находятся пострадавшие, передает 24 Канал.
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Что с женой Кирилла Буданова
По словам Юсова, у всех – удовлетворительное состояние здоровья. Они прошли курс лечения в украинской клинике. Он завершился успешно благодаря тому, что пострадавшие вовремя обратились за помощью.
Буданова и разведчики еще будут находиться под постоянным медицинским контролем. Их ждут регулярные обследования.
Также Юсов напомнил, что идет внутреннее расследование Главного управления разведки Минобороны Украины. В частности, рассматривают версию вероятной спецоперации, направленной против сотрудников разведки или членов их семей.
Отравления Марианны Будановой: что известно
- 28 ноября в СМИ написали, что жену Буданова отравили, и она находится в киевской больнице, куда ее госпитализировали после продолжительного ухудшения состояния здоровья.
- Впоследствии в ГУР подтвердили информацию об отравлении. Известно, что сам глава разведки не пострадал. В то же время признаки отравления обнаружили у нескольких сотрудников разведывательного ведомства.
- Жена Буданова на момент появления новости об ее отравлении уже завершала курс лечения.
- Источники 24 Канала в разведке сообщили, что Буданову отравили мышьяком и ртутью.
- В ГУР уточнили, что эти вещества не используются в быту и военном деле.
- Пока что инцидент расследуют как попытку убийства.
- Пока неизвестно: это было разовое или постепенное отравление.