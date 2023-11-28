Пострадали еще несколько сотрудников ГУР: СМИ рассказали, чем отравили жену Буданова

Жену начальника ГУР МО Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами, из-за чего ее пришлось госпитализировать в больницу. Однако она была не единственной, кто пострадал.

Журналисты "Украинской правды" со ссылкой на собственные источники в ГУР МО отметили, что симптомы отравления также заметили и у нескольких работников разведки. Об этих людях также сейчас заботятся медики.

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Работников ГУР МО также отравили

Собеседники в ГУР МО рассказали журналистам, что отравление Марианны Будановой – чистая правда. Представители разведки заверили, что женщина жива и прошла первый этап лечения.

"Она жаловалась на плохое самочувствие, поэтому сдали анализы, которые обнаружили отравление", – сказали в ГУР МО.

В источниках подчеркнули, что жену Кирилла Буданова "скорее всего отравили через еду". Однако она была не единственной, у кого обнаружили признаки отравления.

Поскольку жена Буданова небольшая с маленьким весом, проявилось у нее быстрее. А так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников,

– рассказали журналистам источники.

Они также подчеркнули, что другие работники ГУР, в отличие от Будановой, "просто гигантские немного, ничего за собой не замечали". Сейчас эти люди тоже находятся на лечении.

Марианну Буданову отравили