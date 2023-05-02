Оправдания ей не помогут, – политтехнолог о циничных заявлениях Марии Львовой-Беловой

Так называемая "уполномоченная при президенте России по правам ребенка" Мария Львова-Белова заявила, что она не является военной преступницей, потому что "сама мама". А похищала украинских детей ради "их безопасности".

Никакие оправдания не отменят факт преступления и геноцида против Украины. Львова-Белова будет сидеть на скамье подсудимых. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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В интервью американским журналистам военная преступница Мария Львова-Белова заявила, что она вовсе не похищала, а вроде бы "спасала" детей из Мариуполя. Более того, она цинично обвинила украинскую сторону, мол, она ничего не делала для эвакуации детей.

В действительности Россия не открывала гуманитарный коридор, чтобы маленьких украинцев можно было безопасно доставить на территорию Украины.

В Америке разные журналисты, не стоит идеализировать их. Но опять же, Львова-Белова говорит, что она мать, а потому вроде не может быть военной преступницей. Женщины нацистов тоже были матерями, но это никак их не оправдывало. Некоторые из них и сами были нацистками и принимали решение об уничтожении людей в газовых камерах,

– подчеркнул Борис Тизенгаузен.

На Львова-Белова уже выписали официальный ордер, Международным правом подтверждено, что она является похитительницей детей. Заявления людей путинского режима, включая военных преступников, будут зафиксированы. Бессмысленные оправдания никому не помогут.

"Мария Львова-Белова будет сидеть на скамье подсудимых. Ей могут выписать не только ордер за похищение детей, но и другие преступления, которые она совершает. То, что она пытается оправдаться, это для преступников логично", – отметил политтехнолог.

Даже американские журналисты ей прямо сказали, что она военная преступница, поэтому сколько интервью с оправданиями она не предоставит, все равно будет отвечать за свои преступления.

Борис Тизенгаузен о циничных заявлениях Львовой-Беловой: смотреть видео

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