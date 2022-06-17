В Марияполисе много любви: трогательная "Ой, в лугу" раздалась в модульном городке во Львове

Мэр Фрайбурга Мартин Горн вместе с городским главой Львова Андреем Садовым посетили один из модульных городков. Его жители трогательно спели "Ой, в лугу красная калина", которая уже стала символом украинской борьбы с захватчиками.

Горн и Садовый посетили модульный городок для переселенцев на Сыхове. Оно является самым большим в городе.

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Жители модульного городка спели "Ой, в лугу красная калина"

По информации Львовского городского совета , 16 июня Горн и Садовый посетили самый модульный городок для украинцев во Львове. Городские головы пообщались с людьми, вынужденными бежать из-под российских обстрелов.

Жители городка рассказали мэрам свои истории спасения и то, как смогли обустроить свой быт во Львове. Также они совместно с супругой мэра Львова Екатериной Кит-Садовой исполнили песню "Ой, в лугу красная калина".

"Ой в лугу красная калина" в исполнении жители городка Марияполис на Сыхове. Здесь живут люди из разных уголков Украины. И к ним в гости приехал мэр германского Фрайбурга, Мартин Горн. В Марияполисе много любви. И это главное,

– написал Садовый.

Он добавил, что нет испытаний, с которыми человек не справляется, если имеет в сердце любовь к ближним и Украине.

Смотрите видео, как украинцы пели "Ой, в лугу" в модульном городке:

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В городке проживают около 300 человек

Сейчас в модульном городке на Сыхове проживают около 300 человек из:

Мариуполь,

Луганская,

Краматорская,

Херсон и другие зоны активных боевых действий.

Горн выразил свою поддержку и заверил, что Фрайбург солидарен со всеми украинцами.

"Мы восхищаемся, насколько объединена ваша страна, и мы хотим помогать вам", - заметил Горн.

Садовый поблагодарил городского голову и всю общину Фрайбурга за поддержку и помощь в это непростое для Украины время.

Во Львове обустроили 3 модульных городка для переселенцев. В общей сложности там проживают ориентировочно 800 вынужденно перемещенных украинцев.

Смотрите фото из модульного городка на Сыхове / Фото Романа Балука

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