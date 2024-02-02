Убийство 11-летней девочки в Днепре: СМИ объяснили, что не так с ее родителями

В Днепре нашли тело школьницы, которая несколько дней назад исчезла. Впоследствии полицейские задержали подозреваемого в ее убийстве мужчину. У правоохранителей есть вопросы к родителям 11-летней девочки.

История об убийстве девочки в Днепре получила новые подробности. Начальник полиции Днепропетровской области Александр Ганжа рассказал о ее семье.

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Что известно о родителях

По факту невыполнения родительских обязанностей (статья 166) в отношении матери 11-летней девочки открыли уголовное производство. Начальник полиции Днепропетровской области заявил, что в отношении этой женщины неоднократно составлялись протоколы, причем последний раз это было в конце 2023 года.

Девочка покидала дом неоднократно, неоднократно полицейские устанавливали ее местонахождение, неоднократно писались протоколы. Неоднократно соответствующие письма отправлялись в соответствующие службы, службы по вопросам несовершеннолетних,

– пояснил Ганжа.

Он добавил, что за 4 месяца в отношении матери этой девочки составили четыре протокола.

Как пишет издание, эта женщина настолько не занималась своей дочерью, что ребенку приходилось часто просить еду у других людей.

Что этому предшествовало

В Днепре недавно исчезла 11-летняя Мария Биланова. Она 28 января отправилась в гости к подруге, однако перестала выходить на связь. Ее мама обратилась в правоохранительные органы 30 января. Поиски девочки продолжались 2 суток. Ее тело нашли 31 января в Самарском районе города.

Свидетели видели накануне убийства Марию со взрослым мужчиной, с которым она разговаривала. Правоохранители задержали 23-летнего подозреваемого, который оказался ее знакомым. Он признался в убийстве.

По версии следствия, 29 января между ним и девочкой произошел конфликт. Пьяный мужчина нанес ей многочисленные ножевые удары в разные части тела, после чего перетащил труп в канаву и скрылся с места преступления.

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24 Канал выражает соболезнования родным, близким, друзьям и знакомым убитой девочки.