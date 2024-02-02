Історія про вбивство дівчинки у Дніпрі отримала нові подробиці. Начальник поліції Дніпропетровщини Олександр Ганжа розповів про її родину.

Читайте також Вбив 11-річну дівчинку, а тіло перетягнув у канаву: у Дніпрі затримали злочинця

Що відомо про батьків

За фактом невиконання батьківських обов'язків (стаття 166) щодо матері 11-річної дівчинки відкрили кримінальне провадження. Начальник поліції Дніпропетровщини заявив, що відносно цієї жінки неодноразово складалися протоколи, причому востаннє це було наприкінці 2023 року.

Дівчинка покидала домівку неодноразово, неодноразово поліцейські встановлювали її місцезнаходження, неодноразово писались протоколи. Неодноразово відповідні листи відправлялись до відповідних служб, служб з питань неповнолітніх,

– пояснив Ганжа.

Він додав, що за 4 місяці щодо матері цієї дівчинки склали чотири протоколи.

Як пише видання, ця жінка настільки не опікувалася своєю донькою, що дитині доводилося часто просити їжу в інших людей.

Що цьому передувало

У Дніпрі нещодавно зникла 11-річна Марія Біланова. Вона 28 січня відправилася у гості до подруги, однак припинила виходити на зв'язок. Її мама звернулася до правоохоронних органів 30 січня. Пошуки дівчинки тривали 2 доби. Її тіло знайшли 31 січня у Самарському районі міста.

Свідки бачили напередодні вбивства Марію з дорослим чоловіком, з яким вона розмовляла. Правоохоронці затримали 23-річного підозрюваного, який виявився її знайомим. Він зізнався у вбивстві.

За версією слідства, 29 січня між ним та дівчинкою стався конфлікт. П'яний чоловік завдав їй численних ножових ударів у різні частини тіла, після чого перетягнув труп у канаву та втік з місця злочину.

24 Канал висловлює співчуття рідним, близьким, друзям та знайомим вбитої дівчинки.

Схожі моторошні випадки в Україні