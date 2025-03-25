СМИ узнали, в каком сейчас состоянии находится украинская OnlyFans-модель Мария Ковальчук
- 20-летняя украинская модель Мария Ковальчук была найдена в тяжелом состоянии в Дубае после 9 дней поисков.
- Мать модели опровергла информацию о критическом состоянии дочери и отметила, что следствие продолжается.
- Сейчас состояние девушки стабильное, угрозы ее жизни нет.
19 марта 20-летнюю украинскую модель Марию Ковальчук нашли в тяжелом состоянии в больнице Дубая. По официальной версии следствия, девушка получила травмы после падения с большой высоты на закрытой строительной площадке.
Известно, что Мария перенесла несколько сложных операций, передает 24 Канал со ссылкой на Obozrevatel.
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Есть ли угроза для жизни модели
Мать модели Анна Ковальчук в комментарии журналистам заявила, что сейчас состояние девушки врачи оценивают как стабильное. Ее жизни ничего не угрожает.
Также женщина опровергла ранее обнародованную российским телеграмм-каналом Shot информацию о том, что якобы Мария находится в критическом состоянии, а ее семья оспаривает официальную версию полиции. Мать девушки подчеркнула, что не общалась с Shot. "Ни с кем из близких Shot не связывался, вся грязь вымышленная. Продолжается следствие, больше ничего сказать не могу", – отметила женщина.
Кроме того, не нашли подтверждения сообщения о том, что якобы перед исчезновением Мария позвонила матери и сказала, что заночует у незнакомцев.
К слову, историю об исчезновении Марии Ковальчук опубликовала ее якобы лучшая подруга – россиянка Ангелина Дорошенкова, которая вместе с украинкой приехала на отдых в Дубай, но впоследствии вернулась в Россию.
Так, 18 марта она написала, что 11 марта 2025 года Мария прекратила выходить на связь. "Последний раз ее видели 9 марта на вечеринке, где она познакомилась с молодыми людьми из модельного бизнеса", – говорилось в заметке россиянки в соцсети "Х". Позже Дорошенкова удалила свой пост.
В комментарии для белорусского издания она заявила, что никогда не была в Дубае, а в Россию не планирует возвращаться в ближайшие годы. Это противоречит словам матери Ковальчук, что девушки приехали вместе, а потом разъехались.