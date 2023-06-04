Об этом 24 Каналу рассказал представитель Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. По его словам, оккупанты регулярно штурмуют позиции украинских военных. Но в целом ситуация в Марьинке контролируемая.

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Только за ночь зафиксировали 8 штурмовых действий со стороны россиян. В частности, там воюют кадыровцы, прибывшие сюда в течение этой недели.

Они хорошо подготовлены, хорошо экипированы и мотивированы. Но защитники Таврического направления уверенно держат оборону. Предпринимают необходимые меры для снижения боевых способностей врага,

– заметил Шершень.

Какая ситуация на Таврическом направлении – рассказал Валерий Шершень: смотрите видео

Какие потери врага за сутки на Таврическом направлении

Как отметил Шершень, за прошедшие сутки, 3 июня, российские оккупанты 19 раз атаковали позиции украинских военных. Они использовали и танки, и РСЗО, и ствольную артиллерию. Однако подразделения Сил обороны отразили все атаки.

Также россияне понесли значительные потери. В течение 3 июня удалось уничтожить и ранить 130 оккупантов

За сутки потери врага убитыми и ранеными составляли 130 оккупантов. Также за сутки уничтожили 5 мест хранения боеприпасов врага, а также уничтожили и повредили 18 единиц вооружения и военной техники,

– рассказал Шершень.

Обратите внимание! В мае фотографы показали постапокалиптические кадры из Марьинки. Оккупанты буквально уничтожили этот город.

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