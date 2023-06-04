Про це 24 Каналу розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. За його словами, окупанти регулярно штурмують позиції українських військових. Але загалом ситуація в Мар'їнці контрольована.

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Лише за ніч зафіксували 8 штурмових дій з боку росіян. Зокрема, там воюють кадирівці, які прибули сюди упродовж цього тижня.

Вони добре підготовлені, добре екіпіровані та вмотивовані. Але захисники Таврійського напрямку впевнено тримають оборону. Роблять необхідні заходи для зниження бойових спроможностей ворога,

– зауважив Шершень.

Яка ситуація на Таврійському напрямку – розповів Валерій Шершень: дивіться відео

Які втрати ворога за добу на Таврійському напрямку

Як наголосив Шершень, упродовж минулої доби, 3 червня, російські окупанти 19 разів атакували позиції українських військових. Вони використовували і танки, і РСЗВ, і ствольну артилерію. Однак підрозділи Сил оборони відбили усі атаки.

Також росіяни зазнали значних втрат. Упродовж 3 червня вдалося знищити та поранити 130 окупантів

За добу втрати ворога вбитими та пораненими становили 130 окупантів. Також за добу знищили 5 місць зберігання боєприпасів ворога, а також знищили та пошкодили 18 одиниць озброєння та військової техніки,

– розповів Шершень.

Зверніть увагу! У травні фотографи показали постапокаліптичні кадри з Мар'їнки. Окупанти буквально знищили це місто.

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