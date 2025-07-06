Ушла из дома и не вернулась: в Днепре обнаружили мертвой 14-летнюю Марину Кацюбу

На Днепропетровщине нашли мертвой 14-летнюю девушку. Ее искали сутки.

5 июля около 15:00 девушка ушла с места проживания в Слобожанском районе города и не вернулась, передает 24 Канал со ссылкой на полицию.

Смотрите также В Венгрии в ДТП попал автобус с украинцами: пострадало много детей

Трагическая весть

На следующий день 14-летнюю Марину Кацюбу обнаружили мертвой. В полиции пока не предоставили никаких других деталей смерти несовершеннолетней.

Напомним, что в Одессе убили 7-летнюю Соломию Тарасюк. Девочка вечером 18 июня взяла с собой самокат, вышла из дома и не вернулась. На следующий день тело ребенка с явными признаками насильственной смерти обнаружили в подвальном помещении вблизи жилого дома.

Подозрение в убийстве малолетнего ребенка получил 31-летний местный житель. По данным СМИ, это сосед Соломии Александр Петренко, которого она хорошо знала. Сам мужчина рассказал, что задушил девочку, затем спрятал ее в сумку и коробку и вывез в другой район.