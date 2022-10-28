Город безымянных могил: во что оккупанты превратили Мариуполь

Мариуполь до сих пор находится под российской оккупацией. Захватчики превратили его в город безымянных могил.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Таким образом, это еще раз показывает жестокость и бесчеловечность российских оккупантов.

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Во что захватчики превратили Мариуполь

На опубликованном Лубинцем фото можно увидеть ужасный кадр массового захоронения жителей почти уничтоженного и оккупированного россиянами украинского города Мариуполь.

Братская могила на Старокрымском кладбище продолжает увеличиваться. Сначала захватчики там хоронили людей, безжалостно убитых массированными обстрелами, а сейчас количество могил увеличивается из-за смерти пожилых людей, которые не смогли уехать из города.

Самое страшное, что могилы не имеют фамилий, а только номера. И совсем неизвестно, сколько тел похоронили в одной могиле. Также неизвестно, каким образом разыскать тело погибшего родственникам,

– отметил Лубинец.

По его словам, оккупанты-убийцы уничтожают следы собственных преступлений, и никогда не фиксируют их.



Братская могила на Старокрымском кладбище / фото Дмитрий Лубинец

Лубинец подчеркнул, что после освобождения Мариуполя нашими воинами мы сможем оценить масштабы преступных деяний россиян, и будем идентифицировать, и с уважением хоронить погибших мариупольцев.

"И виновные за эти военные преступления понесут самую строгую и справедливую ответственность", – подчеркнул уполномоченный ВРУ по правам человека.

В оккупированном Мариуполе массово убивают женщин

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко распространил в своих соцсетях видео, где неизвестный мужчина общается с местными. Они рассказывают о серийном маньяке, который издевается и убивает женщин в Мариуполе.

Предварительно, в Мариуполе было убито не менее 6 женщин, у всех отсутствовали глаза. По словам некоторых людей, преступления произошли в 23 микрорайоне города, а некоторые говорят о Левобережном районе.

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