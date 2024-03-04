Превращают в шовинистический город: какие принципы оккупанты насаждают в Мариуполе
Сейчас во временно оккупированном Мариуполе много проявлений шовинизма. Там сдают квартиры в аренду, однако в объявлениях пишут, что это "только для славян". Захватчики сделали город похожим на нацистский.
Об этом 24 Каналу рассказал волонтер, блогер Николай Осыченко, отметив, что в Мариуполе уже есть нетерпимость к тем людям, которыми заселяет город страна-агрессор. Он добавил, что в целом этот населенный пункт – портовый город, в котором до полномасштабного вторжения России проживало много национальностей.
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Недовольство растет
Это может вылиться в нечто большее, ведь недовольство местных пришедшими людьми очень – очень большое. Где-то неделю назад поймали педофила, тоже из числа гастарбайтеров. Его избивали люди. Потом они его сдали оккупационным "копам",
– сказал Осыченко.
По его мнению, это может очень плохо закончиться для тех "гостей" Мариуполя, которые едут туда без приглашения.
Волонтер считает, что чем дольше город будет находиться в оккупации – тем лояльнее люди будут относиться к россиянам. Ведь ежедневно на них влияет российская пропаганда, которую использует враг.
Что происходит в Мариуполе
- В одной из мариупольских школ предатели и ждуны "русского мира" организовали "музей оккупации". Местным ученикам объясняют, за что они должны "благодарить" так называемых "освободителей". Такую "выставку" добровольно организовали учителя школы во главе с директором.
- Оккупанты размещают свои вертолеты на руинах "Азовстали". Там их обнаружили партизаны движения "Атеш". Оттуда россияне бьют по позициям украинской армии и по прифронтовым регионам Украины.
- Порт во временно оккупированном Мариуполе не работает на полную силу. Примерно 37 суток в акваторию порта не могли заходить суда. Все из-за того, что россияне не могли расчистить лед.