Превращают в шовинистический город: какие принципы оккупанты насаждают в Мариуполе

Сейчас во временно оккупированном Мариуполе много проявлений шовинизма. Там сдают квартиры в аренду, однако в объявлениях пишут, что это "только для славян". Захватчики сделали город похожим на нацистский.

Об этом 24 Каналу рассказал волонтер, блогер Николай Осыченко, отметив, что в Мариуполе уже есть нетерпимость к тем людям, которыми заселяет город страна-агрессор. Он добавил, что в целом этот населенный пункт – портовый город, в котором до полномасштабного вторжения России проживало много национальностей.

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Недовольство растет

Это может вылиться в нечто большее, ведь недовольство местных пришедшими людьми очень – очень большое. Где-то неделю назад поймали педофила, тоже из числа гастарбайтеров. Его избивали люди. Потом они его сдали оккупационным "копам",

– сказал Осыченко.

По его мнению, это может очень плохо закончиться для тех "гостей" Мариуполя, которые едут туда без приглашения.

Волонтер считает, что чем дольше город будет находиться в оккупации – тем лояльнее люди будут относиться к россиянам. Ведь ежедневно на них влияет российская пропаганда, которую использует враг.

Что происходит в Мариуполе