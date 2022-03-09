Мариуполь на наших глазах ровняют с землей реактивной артиллерией, – ОП

Российские террористы продолжают цинично обстреливать Мариуполь, погибают сотни людей. В Офисе Президента подчеркнули, что Мариуполь на наших глазах сейчас ровняют с землей с помощью реактивной артиллерии.

Такое мнение высказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

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Так, 9 марта прилетел прямой удар по роддому в Мариуполе. Туда сбросили несколько бомб, много погибших и пострадавших.

Роженицы и дети – под завалами. Вместо новых жизней – смерти. Этого мало, чтобы закрыть украинское небо от ракет РФ? Разве это не аргумент, чтобы остановить убийство мирных граждан?

– спрашивают у ОП.

Добавим, что цинизм и жестокость оккупантов поражает – 9 февраля они сбросили несколько бомб на детскую больницу №3. Корпус полностью уничтожен. Там также находился роддом. По словам очевидцев, роддома больше не существует, много раненых и убитых женщин.

Последствия обстрела больницы в Мариуполе: смотрите видео

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