Мариуполь не пал – наши бойцы будут бороться до конца, – Шмигаль

Защитники Мариуполя не сложили оружие, несмотря на требование россиян. Украинские военные продолжают героическую борьбу.

О смелом решении наших Героев рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время интервью иностранным СМИ.

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Есть еще наши вооруженные силы, наши солдаты, поэтому они будут бороться до конца,

– сказал глава правительства.

Город живет в бесчеловечных условиях

Шмигаль сказал, что хотя город остается под контролем Украины, его жители страдают.

У них нет ни воды, ни еды, ни тепла, ни электричества,

– отметил Шмигаль.

И подчеркнул, что правительство просит всех партнеров поддержать и помочь остановить эту гуманитарную катастрофу.

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