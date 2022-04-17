Мариуполь не пал – наши бойцы будут бороться до конца, – Шмигаль

17 апреля 2022 , 21:15
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Источник:

ABС News

Защитники Мариуполя не сложили оружие, несмотря на требование россиян. Украинские военные продолжают героическую борьбу.

О смелом решении наших Героев рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время интервью иностранным СМИ.

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Есть еще наши вооруженные силы, наши солдаты, поэтому они будут бороться до конца,
– сказал глава правительства.

Город живет в бесчеловечных условиях

Шмигаль сказал, что хотя город остается под контролем Украины, его жители страдают.

У них нет ни воды, ни еды, ни тепла, ни электричества,
– отметил Шмигаль.

И подчеркнул, что правительство просит всех партнеров поддержать и помочь остановить эту гуманитарную катастрофу.

Обратите внимание! Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинская сторона делает все возможное и даже невозможное для сохранения жизни личного состава и мирных жителей в Мариуполе.

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Автор: Анастасія Лукашевська