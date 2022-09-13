Очень видно по первоклашках, – советник мэра Мариуполя рассказал о "промывании мозгов" в школе

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики насаждают школьникам свое видение. "Промывание мозгов" особенно заметно по первоклассникам.

Об этом 24 каналу сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что детей обучают в три смены, потому что очень мало школ осталось в городе.

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Как оккупанты "промывают мозги" ученикам в Мариуполе

Андрющенко отметил, что в Мариуполе российские оккупанты ничему не учат учеников на уроках. Вместо этого они ведут очень мощную пропагандистскую работу в школах.

На самом деле начали "мывать мозги" очень показательно. Очень хорошо это можно увидеть по нашим первоклассникам,

– сказал советник мэра Мариуполя.

По его словам, школьников начали обучать гимну россии и насаждать им то, что Мариуполь всегда был россией. Даже в учебниках, которые раздавали оккупанты, упоминается о множестве национальностей, но ни слова об украинцах и нашей стране в целом.

Он добавил, что учителя, перешедшие на сторону врага, уже тоже начинают подобное рассказывать детям. То есть сейчас вбивают детям в голову весь тот бред, который озвучивает российская пропаганда.

Андрющенко рассказал о "промывании мозгов" детям в школах оккупированного Мариуполя: смотрите видео

Дети в Мариуполе учатся по три смены

Андрющенко отметил, что очень большие проблемы сейчас у детей старшего возраста с изучением точных наук.

Мы же понимаем, что точные науки на украинском и русском звучат совсем по-другому – дети просто не понимают, о чем идет речь. Никто не собирается их переучивать,

– отметил он.

По словам советника мэра Мариуполя, все это больше похоже на детский сад для детей всех возрастов, а не на настоящую учебу.

Дети учатся по три смены, потому что школ очень мало. Даже те, что открывались для пропаганды, некоторые закрывали сейчас. Поэтому детей много на одну школу,

– рассказал Андрющенко.

Однако, подчеркнул он, с другой стороны это хорошо для российской пропаганды. Ведь, зайдя в любое время в школу, там много детей, которым оккупанты могут рассказывать, как тысячи мариупольцев вернулись и продолжают возвращаться в город. Хотя на самом деле это не соответствует действительности.

Что известно об "обучении" в оккупированном Мариуполе

На временно оккупированных территориях пытаются имитировать процесс образования. В Мариуполе начали "работать" 7 школ, однако некоторые из них – в абсолютно непригодном для этого состоянии.

Российские оккупанты после разрушения и захвата Мариуполя взялись за его русификацию. При этом они пытаются полностью уничтожить остатки украинского образования в городе.

Россияне продолжают циничный террор на захваченных территориях Украины. Есть риск, что в Мариуполе они могут готовить показательную провокацию с участием детей.

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