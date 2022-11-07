Оккупанты из Мариуполя не уйдут: россияне готовят оборонительные сооружения в городе

Российские захватчики не собираются просто так уходить из временно оккупированного Мариуполя. Об этом свидетельствует, в частности, то, что они строят в городе оборонительные сооружения.

Об этом 24 каналу сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, построенные оккупантами два завода сейчас производят бетонные противотанковые пирамидки до метра высотой.

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Как россияне строят оборонительные сооружения

Андрющенко рассказал, что российские захватчики действительно строят в Мариуполе линию обороны. Однако они реконструируют в значительной степени ту, которая обустраивалась нашими военными на протяжении 8 лет и была в некоторых местах частично повреждена.

На сегодняшний день она строится заново. Где-то в последний месяц мы наблюдали, как приезжали российские военные инженеры и проводили инспекцию всей линии обороны с точки входа из Запорожской области.

– сказал советник мэра Мариуполя.

Он заявил, что оккупанты построили в городе два небольших бетонных завода. Когда россияне их сооружали, то заявляли, что это якобы для восстановления Мариуполя. Однако это оказалось не так.

Оккупанты не собираются просто уходить из Мариуполя

Андрющенко отметил, что сейчас эти заводы производят бетонные противотанковые пирамидки до метра высотой. Работают они круглосуточно 7 дней в неделю. Часть изготовленных пирамидок везут на больших тягачах в сторону Запорожья и Херсона.

Часть оставляют в Мариуполе и обустраивают линию обороны за городом – между Мариуполем и Мангушем и между Мариуполем и поселком Никольским. То есть это как раз то направление со стороны Запорожской области,

– подчеркнул советник мэра города.

Также, по его словам, есть информация о том, что россияне строят линию обороны за поселком Старый Крым, то есть на севере в направлении Волновахи. Для нас это не очень хорошая новость. Потому что до начала контрнаступления ВСУ в Херсонской области россияне даже технику, которая была закопана в Мариуполе, доставали и отправляли на фронт.

На сегодняшний день имеем обратную ситуацию, когда не просто технику закапывают, а еще и строят реально линии укрепления,

– заметил Андрющенко.

То есть, резюмировал он, мы понимаем, что на самом деле российские военные не собираются просто уходить из Мариуполя, когда украинские защитники пойдут в контрнаступление на этом направлении.

Какая сейчас ситуация в Мариуполе: коротко