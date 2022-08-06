"Зеленский выехал в Польшу" и символика со сталиным, – жительница Мариуполя о пропаганде россиян

Мариуполь во время блокады россиян остался без связи, в полной информационной изоляции. Когда оккупанты почти полностью захватили город, то начали распространять пропаганду, пытаясь оправдать свои зверства перед уцелевшими жителями.

О жизни в блокаде, под оккупацией и дезинформацией захватчиков, рассказала работница Мариупольского государственного университета Оксана Деревянко. Женщине удалось выбраться на подконтрольную Украине территорию и поделиться своей историей с 24 каналом в рамках проекта СВОИ .

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российская пропаганда в уничтоженном Мариуполе

Оксана рассказала, что со 2 марта в Мариуполе не стало электроснабжения, воды и связи. Вместе с отцом они долго просидели дома и не виделипочти никого, кроме мародеров. Впоследствии Оксана переехала к родственникам. Там люди распространяли разную информацию, не имея доступа к правде.

Разное говорили. К примеру, что Зеленский уже в Польше сидит, что он Украину покинул. Что-то такое говорили. Мне как-то не верилось, а потом, когда уже добралась до Белосарайской Косы и я открыла нормальные новости, все стало понятно,

– вспоминает женщина.

Работница вуза отмечает, что в городе царил полный информационный вакуум. Информации от оккупантов стало появляться больше, когда уже почти прекратились бои – где-то в мае, когда обстрелы Мариуполя немного стихли. Тогда люди начали выходить на улицы, и информация начала передаваться.

Как работала российская пропаганда, я, конечно, видела. На "Метро" штаб "единой России" развернули, их СМИ пригнали. Они делали картинку, что вот мариупольцев якобы спасли , гуманитарную помощь дают все. На "совок" делали очень сильное ударение. Они же понимали, что все молодые, кто мог, уехали, чтобы не оставаться в этом балагане,

– рассказывает Оксана.

Женщина отмечает, что в Мариуполе осталось очень много пожилых людей, которым удалось уцелеть, не умереть от голода или обстрелов. Поэтому оккупанты, вероятно, решили, что этим старшим людям и нужно "напомнить", как "хорошо" им жилось во времена СССР.

Оксана думала, что на 9 мая россияне устроят в Мариуполе парад, впрочем, его не было . Она вспоминает, что тогда только ездили авто с флагами и символикой СССР, с путиным, сталиным и лениным. "Вся эта мерзость… Песни советские включали", – подытожила женщина.

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