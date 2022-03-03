Мариуполь после непрерывного обстрела: враг цинично уничтожает город
Источник:Мариупольский городской совет
Сегодня российские фашисты создают гуманитарную катастрофу в Мариуполе, препятствуя поставкам и восстановлению электроэнергии, воды и тепла.
Они препятствуют поставке и восстановлению электроэнергии, воды и тепла. Они также повредили железнодорожное сообщение. Разрушили мосты, разбили поезда для того, чтобы мы не имели возможности вывезти из Мариуполя женщин, детей и пожилых людей. Они препятствуют поставкам продовольствия, создают нам блокаду, как в бывшем Ленинграде.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
Российские войска создают блокаду Мариуполя: что известно
Сознательно в течение семи суток российские войска разрушали критически важную инфраструктуру жизнеобеспечения города. Они препятствуют поставкам продовольствия.
У нас снова нет света, воды и тепла. Военные путинской орды постоянно обстреливают город и не дают вывезти раненых, женщин и детей,
– сообщает мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
Он отмечает, что город делает все возможное, чтобы в кратчайшие сроки восстановить критическую инфраструктуру. В частности власти обратились к международным институтам, чтобы создать "зеленый коридор" для гуманитарной миссии. Кроме того, приоритетной задачей остается обеспечение режима тишины для восстановления электроснабжения.
Страдают женщины, дети и пожилые люди. Нас уничтожают как нацию. Это – геноцид украинского народа. Эти лицемеры пришли "спасать" русскоязычных граждан Мариуполя и региона. А устроили истребление украинцев-мариупольцев российского, украинского, греческого и другого происхождения,
– говорит Бойченко.
Мэр Мариуполя призвал использовать только официальные источники информации, поскольку оккупанты намеренно распространяют много фейков.
Мариуполь после обстрелов / Фото и видео ТРУХА Харьков + Украина
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!