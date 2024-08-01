Почти год такого не было: Андрющенко заметил странные действия оккупантов в Мариуполе

Уже не впервые фиксируется, что россияне размещают свою технику в жилых массивах оккупированного Мариуполя. Зато системы ПВО пытаются прятать за городом, ведь боятся, что гражданское население обнаружит оккупантов.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, добавив, что россиян не волнует безопасность мирного населения. Только страх, что средства ПВО разоблачат заставляет врага забирать их из жилых кварталов.

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Россияне изменили тактику в Мариуполе

О ситуации с противовоздушной обороной уже давно все знают, поэтому ее перемещение не вызывает вопросов. Однако непонятные вещи происходят с оперативно-тактическими складами, на которых хранят боекомплект.

Россияне снова начали формировать их непосредственно в жилой застройке. Такого мы не видели уже почти год. Последний раз это случалось еще во время нашего контрнаступления, а теперь снова,

– рассказал Петр Андрющенко.

Сложно сказать, что заставило россиян изменить свою тактику. Однако сейчас они начали формировать резерв в Мариуполе. Уже заметны кадыровские войска, их завозили замаскировано, в кузовах гражданских фур.

У нас есть определенные гипотезы относительно того, что происходит. Кажется, что россияне очень придирчиво смотрят в сторону Угледара и в сторону Розовки, что на Запорожье. Учитывая это, начинают формировать ресурсно-резервную базу, в частности на территории Мариуполя,

– отметил Андрющенко.

Это означает, что боекомплект и дальше будут располагать в жилой застройке. Так оккупанты уверены, что туда не прилетят ни дроны, ни ракеты. Ведь Украина не рискует гражданским населением.